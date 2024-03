MAIRE, NEXTCHEM: siglato accordo con il POLIMI per la transizione energetica

MAIRE, NEXTCHEM: firmato accordo con il POLIMI per lo sviluppo di catalizzatori innovativi per la transizione energetica

MAIRE annuncia che NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions) e il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano (POLIMI) hanno siglato un accordo di collaborazione quinquennale in forma esclusiva nell’ambito della ricerca e sviluppo di catalizzatori innovativi per la transizione energetica e di avanzate geometrie di reattori chimici a essi correlati. Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Isabella Nova, è l’espressione della volontà di NEXTCHEM di consolidare il proprio ruolo di leadership nell’ambito della transizione energetica e della chimicasostenibile. Il 90% dei processi chimici viene condotto in presenza di un catalizzatore ovvero un materiale che abilita e accelera le reazioni chimiche riducendone la barriera energetica di attivazione.

Sviluppare e ottimizzare i catalizzatori è, quindi, un obiettivo strategico per implementare soluzioni di chimica sostenibile. Il progetto che coinvolge MAIRE e il Laboratorio di Catalisi e Processi Catalitici del Dipartimento di Energia del POLIMI include lo sviluppo di soluzioni innovative di reattori chimici e di modellazione dei processi catalitici associati, con lo scopo di raggiungere risultati sempre migliori in termini di efficienza. Per MAIRE, che già collabora da anni in questo ambito con numerose Università e Centri di ricerca in tutta Italia, il Dipartimento di Energia del POLIMI rappresenta un ulteriore tassello verso l’eccellenza nella ricerca di settore. Inoltre, il progetto consentirà la valorizzazione dei ricercatori più brillanti grazie a una cross-fertilisation tra università e impresa, in linea con la collaborazione già esistente in particolare tramite la cattedra “Chemical Projects Engineering and Management” finanziata dal 2017.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE ha commentato: “Con questo accordo MAIRE e il Dipartimento di Energia del POLIMI rinnovano e consolidano quel legame che affonda le proprie radici negli studi sul polipropilene che valsero il Nobel a Giulio Natta. Una conferma di come la volontà di coniugare industria e accademia possa portare allo sviluppo di nuove soluzioni innovative per il futuro”.