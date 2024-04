MAIRE: NextChem Tech collabora con Vallourec per progetti 'Power-to-X'

Energia, NextChem Tech (MAIRE) integra la sua tecnologia proprietaria per l’ammoniaca verde con lo stoccaggio dell’idrogeno di Vallourec

MAIRE ha annunciato una nuova e promettente collaborazione nel settore dell'energia sostenibile. NextChem (Sustainable Technology Solutions), controllata di MAIRE attraverso NextChem Tech, e Vallourec, un leader globale nelle soluzioni per tubi di alta qualità per l'industria energetica, uniranno le forze per integrare le rispettive tecnologie e portare avanti l'innovazione nel campo dell'idrogeno verde e dell'ammoniaca senza carbonio. La partnership si concentrerà sull'integrazione della tecnologia di stoccaggio dell'idrogeno Delphy di Vallourec con la tecnologia proprietaria di NEXTCHEM per l'ammoniaca verde. Questo permetterà di esplorare nuove sinergie e opportunità nei progetti "Power-to-X" e nell'ambito dell'idrogeno verde, dove NEXTCHEM è già un fornitore di tecnologia globale di riferimento.

La tecnologia per l'ammoniaca verde di NEXTCHEM si distingue per la sua capacità di produrre ammoniaca senza carbonio utilizzando energia rinnovabile, riducendo così l'impatto ambientale. Grazie a un design collaudato e soluzioni digitali innovative per il monitoraggio dei processi, la tecnologia di NEXTCHEM è competitiva in termini di costi di capitale, offrendo al contempo una modularità completa. L'integrazione della tecnologia di stoccaggio sotterraneo Delphy di Vallourec con la tecnologia di NEXTCHEM promette di offrire una soluzione sicura, efficiente ed economica per i produttori di idrogeno verde e i clienti industriali.

Una volta completati gli studi di fattibilità, NextChem Tech agirà come licenziatario globale esclusivo per il pacchetto tecnologico integrato, che sarà commercializzato attraverso una delle controllate di NEXTCHEM. Questa collaborazione tra NextChem Tech e Vallourec riflette l'impegno congiunto di entrambe le società verso una transizione verso un'industria a basse emissioni di carbonio. Riducendo il consumo di energia e offrendo soluzioni a ridotto impatto ambientale, il partenariato si inserisce nell'ambito di un approccio circolare alla sostenibilità.

Mohammed Nafid, CEO di NextChem Tech, ha sottolineato: "L'integrazione delle due tecnologie è un elemento essenziale che consente alla produzione di ammoniaca verde di gestire meglio la discontinuità dell’energia rinnovabile. Il nostro portafoglio tecnologico nel settore della transizione energetica e dell'idrogeno si arricchisce di un ulteriore strumento chiave che rafforza in modo significativo la nostra offerta in questo ambito. La partnership tra NextChem Tech e Vallourec segna un altro passo importante nell'attuazione della strategia del Gruppo MAIRE nel campo delle tecnologie sostenibili".