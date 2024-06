MAIRE, NextChem Tech supporta il progetto di decarbonizzazione Hail e Ghasha

MAIRE: NextChem Tech come integratore tecnologico per il recupero di idrogeno e CO2 nel progetto Hail e Ghasha

MAIRE, società a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica, annuncia che NEXTCHEM, attraverso la sua controllata NextChem Tech, fornirà il Process Design Package (PDP) delle unità di recupero dell'idrogeno e dell'anidride carbonica del progetto Hail e Ghasha, in qualità di Technology Design Integrator.

Assegnato da ADNOC a Tecnimont, controllata di MAIRE, nell’ottobre 2023 per un valore complessivo di 8,7 miliardi di dollari, il progetto Hail e Ghasha è una delle iniziative più strategiche a livello mondiale per la decarbonizzazione dell'industria di trasformazione energetica. Il progetto punta a raggiungere zero emissioni nette di CO2, anche grazie alle unità di recupero sviluppate da NextChem Tech che permetteranno di catturare e stoccare 1,5 milioni di tonnellate di CO2 all'anno.

Il CEO di MAIRE, Alessandro Bernini, dichiara: “Questo progetto dimostra la forza dell'approccio integrato del Gruppo e di come possiamo supportare i clienti in un ampio spettro di soluzioni di decarbonizzazione. Con le sue competenze uniche e distintive, NEXTCHEM si integrerà con Tecnimont lavorando a uno dei progetti più innovativi a livello globale. Inoltre, stiamo offrendo e implementando soluzioni innovative volte a ridurre le emissioni e a ottimizzare il consumo di energia, consentendo una significativa efficienza in termini di opex e capex”.

NextChem Tech svilupperà il PDP per la stazione di compressione del gas grezzo, l'unità di disidratazione e separazione, la stazione di compressione della CO2 e altre strutture associate basate sulle migliori tecnologie e soluzioni. Facendo leva sulle proprie competenze e capacità in materia di decarbonizzazione, NextChem Tech supporterà Tecnimont anche nella fornitura di alcune apparecchiature essenziali e nello sviluppo del progetto ingegneristico esecutivo della sezione di recupero dell'idrogeno e della CO2. Il valore complessivo del contratto è di circa 60 milioni di dollari.