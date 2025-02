MAIRE, NEXTCHEM ottiene la tecnologia NX AdWinMethanol® Zero per l'impianto Pacifico Mexinol

MAIRE, NEXTCHEM ottiene la licenza per un impianto di metanolo a basse emissioni da 2,1 mln t/anno con tecnologia NX AdWinMethanol® Zero

MAIRE ha annunciato che NEXTCHEM, tramite la sua controllata KT Tech, ha ottenuto un contratto di licenza per l'adozione della tecnologia proprietaria NX AdWinMethanol® Zero nell'ambito del progetto Pacifico Mexinol. Si tratta di un impianto di metanolo a bassissime emissioni di carbonio, situato vicino a Los Mochis, Sinaloa, sulla costa occidentale del Messico, con una capacità produttiva di oltre 2,1 milioni di tonnellate annue. Il progetto è sviluppato da Transition Industries LLC, società con sede a Houston, Texas, specializzata nella realizzazione di impianti per la produzione di metanolo e idrogeno a ridotte emissioni in Nord America. La realizzazione di Pacifico Mexinol è portata avanti con il supporto della International Finance Corporation (IFC), organismo appartenente alla Banca Mondiale.

Con l’avvio della produzione previsto per il 2028, Pacifico Mexinol diventerà il più grande impianto mondiale di metanolo a bassissime emissioni di carbonio. La produzione comprenderà circa 350 mila tonnellate annue di metanolo verde, affiancate da 1,8 milioni di tonnellate di metanolo blu, ottenuto dal gas naturale con cattura della CO2. Il valore del contratto di licenza si attesta nell’ordine di alcune decine di milioni di euro e sarà corrisposto in parte alla firma e in parte al momento della Decisione Finale di Investimento. L’intero pacchetto destinato al progetto ha un valore complessivo di circa 250 milioni di euro e include, oltre alla licenza, l’ingegneria di base, la fornitura delle apparecchiature proprietarie e il supporto nelle fasi di collaudo, avviamento e operatività dell’impianto.

La tecnologia NX AdWinMethanol® Zero, sviluppata da GasConTec, la divisione di NEXTCHEM specializzata in soluzioni per la produzione di metanolo e idrogeno a basse emissioni, integra un processo proprietario di Autothermal Reforming (ATR) con un ciclo di sintesi del metanolo ottimizzato, sfruttando anche tecnologie avanzate per la cattura della CO2. Questa innovazione consente di ridurre quasi totalmente le emissioni di carbonio, grazie alla conversione della CO2 catturata e dell’idrogeno verde in metanolo ultra-low carbon. L’adozione di questa soluzione tecnologica permette di migliorare significativamente la sostenibilità della produzione di metanolo, in linea con l’impegno di Pacifico Mexinol nella lotta al cambiamento climatico. Il metanolo ottenuto con questa tecnologia potrà essere impiegato nella decarbonizzazione di settori industriali difficili da riconvertire, contribuendo alla riduzione dell’impronta di carbonio di un'ampia gamma di prodotti di uso quotidiano, tra cui plastiche, vernici, componenti automobilistici e materiali da costruzione.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha sottolineato: “Siamo onorati di supportare questo importante progetto con le tecnologie all'avanguardia di NEXTCHEM dedicate ai vettori energetici a bassissime emissioni di carbonio. Questo traguardo conferma il nostro ruolo strategico nella transizione energetica e la capacità di fornire soluzioni avanzate già commercializzabili che consentono ai nostri clienti di aprire la strada alla produzione di prodotti chimici sostenibili”.

Rommel Gallo, CEO di Transition Industries, ha aggiunto: “Siamo felici di avviare questa partnership strategica con NEXTCHEM e implementare una tecnologia innovativa per realizzare il più grande impianto al mondo di produzione di metanolo a bassissime emissioni. Siamo entusiasti di lavorare insieme a NEXTCHEM per accelerare e sostenere la decarbonizzazione della produzione del metanolo e dei prodotti chimici su scala globale”.