MAIRE si aggiudica i lavori preliminari per un impianto di fertilizzanti verdi

Maire si è aggiudicata i lavori preliminari di ingegneria per la realizzazione di un nuovo complesso di fertilizzanti verdi in Nord America

La controllata di MAIRE, KT-Kinetics Technology, parte della business unit Integrated E&C Solutions (IE&CS), si è aggiudicata i lavori preliminari di ingegneria per la realizzazione di un nuovo complesso di fertilizzanti verdi in Nord America da parte di un gruppo di investitori privati. Le unità di processo nello scopo del lavoro di KT includeranno l’ammoniaca, l’urea e l’acido nitrico, per la produzione del nitrato di ammoniaca verde (UAN) quale prodotto finale da distribuire nel mercato locale di fertilizzanti.

I lavori preliminari, che verranno eseguiti su base rimborsabile, sono finalizzati a definire la progettazione e gli aspetti principali del progetto. Una volta completati, e una volta raggiunta la decisione finale di investimento da parte del cliente, le attività entreranno nella fase di ingegneria, procurement e costruzione e verranno eseguite dalle controllate IE&CS di MAIRE. Oltre a KT, il progetto prevede il coinvolgimento di Tecnimont USA quale controllata locale di MAIRE, di NextChem come integratore tecnologico e di Stamicarbon come licensor della tecnologia di ammoniaca verde e delle altre unità di processo incluse nello scopo del lavoro.

Una volta completato, il progetto sarà uno dei più grandi impianti del Nord America interamente dedicato alla produzione di fertilizzanti verdi. L’approccio sinergico tra le sue business unit dimostra la capacità di MAIRE di eseguire lavori complessi in un’area distintiva come gli Stati Uniti e nel mercato della transizione energetica.

Alessandro Bernini, Amministratore Delegato di MAIRE, ha commentato: “Siamo orgogliosi di dare il via a questo progetto innovativo che rappresenta oggi una delle più grandi iniziative di fertilizzanti verdi negli Stati Uniti, uno dei mercati più promettenti per aprire la strada ad ulteriori iniziative di decarbonizzazione su scala industriale. Le sinergie tra le nostre due business unit, Sustainable Technology Solutions e Integrated E&C Solutions ci hanno permesso di raggiungere un traguardo strategico, agendo come player di riferimento sia per la tecnologia che per le soluzioni di ingegneria ad alto valore aggiunto, per accelerare la transizione energetica”.