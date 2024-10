MAIRE, sottoscritta nuova linea di credito per un totale di 200 milioni di euro

MAIRE: nuova linea di credito Sustainability-linked dal valore di 200 milioni di euro

MAIRE annuncia di aver sottoscritto una nuova linea di credito Sustainability-linked con scadenza maggio 2028 dal valore di 200 milioni di euro. La linea di credito, di tipo revolving, è conforme al Sustainability-Linked Financing Framework adottato a settembre 2023 ed è collegata a specifici obiettivi annuali volti a ridurre le emissioni di CO2 del Gruppo, il cui raggiungimento determina il margine applicabile al finanziamento.

La linea di credito è stata concessa da otto primari gruppi bancari, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, Bank ABC, BdM Banca, BPER, Intesa Sanpaolo, Mediocredito Centrale e UniCredit. Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) ha agito inoltre come sustainability coordinator e facility agent. L'operazione è in linea con la strategia volta a ottimizzare la composizione del debito a medio-lungo termine e ridurne il costo complessivo, migliorando al contempo la flessibilità finanziaria. Nell'ambito di questa strategia, MAIRE ha, inoltre, disposto il rimborso anticipato volontario a fine settembre, la linea di credito assistita da "Garanzia Italia" di SACE, stipulata a luglio 2020, per un importo residuo di 182,5 milioni di euro.

Fabio Fritelli, Group CFO, ha commentato: “Questa nuova linea di credito revolving, la cui sottoscrizione è un'ulteriore dimostrazione del supporto alla strategia di MAIRE da parte del ceto bancario, consentirà di incrementare la nostra flessibilità finanziaria e diversificare le nostre fonti di finanziamento. Inoltre, va ad aggiungersi alle altre due operazioni di finanziamento sustainability-linked che abbiamo realizzato nell'ultimo anno, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso verso l'integrazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni nella nostra gestione finanziaria”.