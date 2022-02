Maire Tecnimont, annunciati i risultati consolidati al 2021

Maire Tecnimont, approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato di Gruppo 2021

In merito all’evolversi delle tensioni internazionali sul caso Ucraina, la pipeline commerciale del Gruppo - a valle di un periodo passato in cui i cicli di investimento in Russia sono stati particolarmente robusti - sta progressivamente riscontrando una notevole ripresa degli investimenti petrolchimici nel Medio Oriente (come recentemente confermato dalle acquisizioni in Abu Dhabi) ed in Europa (soprattutto sul versante degli investimenti nella transizione energetica e nella chimica sostenibile), oltre che nelle altre geografie in cui il Gruppo è presente da anni come India, Nord Africa, Sud Est asiatico, Africa sub- sahariana e USA. Ad oggi, il portafoglio ordini del Gruppo per circa €1,5 miliardi si riferisce alla Russia, pari al 17% del portafoglio complessivo. Per quanto riguarda il nuovo progetto che il Gruppo si è aggiudicato di recente con Rosneft, per la realizzazione del complesso di “Hydrocracking VGO” a Ryazan, il progetto è previsto che diventi esecutivo e venga incluso nel portafoglio al perfezionamento del financing ed al verificarsi di determinate condizioni, come comunicato al mercato il 26 gennaio 2022.

Per quanto riguarda i ricavi del 2022, si evidenzia che l’avanzamento del progetto Amursky AGPP è in fase avanzata di completamento con un progress pari al 95%. Ad eccezione delle attività di costruzione del progetto Kingisepp 2, la maggior parte delle attività ancora da svolgere nel paese sono essenzialmente concentrate su attività di procurement con riferimento alle quali gli ordini di acquisto materiali sono già stati per la maggior parte emessi ed in molti casi consegnati in loco. Per il solo progetto Kingisepp 2, unico avente natura di EPC, sono previste attività di costruzione da eseguire in loco, in carico alla controllata russa MT Russia, attraverso l’affidamento di appalti a società di costruzione locali, gia’ mobilitate presso i cantieri a fronte della disponibilità dell’ingegneria e dei materiali di costruzione.

Con riferimento agli aspetti patrimoniali, il saldo netto delle partite contabili di bilancio attive e passive con la Russia, alla data attuale, presenta un sostanziale equilibrio. La composizione e la diversificazione geografica del portafoglio ordini già in atto, unita alla consistente pipeline di iniziative commerciali in tutte le geografie, conferma il già avvenuto ribilanciamento del portafoglio ordini tra la Russia ed il resto del mondo, in relazione all’accelerazione dei programmi di investimento in petrolchimica in diverse geografie, in primis il Medio Oriente.

Maire Tecnimont , risultati economici consolidati al 31 dicembre 2021

I Ricavi del Gruppo Maire Tecnimont ammontano a €2.864,8 milioni, in aumento dell’ 8,9%. I volumi dei ricavi realizzati riflettono l’evoluzione dei progetti nel portafoglio ordini e l’andamento non lineare nel tempo dipendente dalla programmazione dei singoli lavori nelle varie attività, evidenziando un continuo trend di crescita grazie al progressivo processo di normalizzazione delle attività per i progetti già in portafoglio, influenzati dalle conseguenze della pandemia nei mesi precedenti. Il Margine di Commessa è pari a €323,3 milioni, in aumento del 3,7%, ed esprime una marginalità pari all’11,3%. I costi generali e amministrativi sono pari a €72,9 milioni, in aumento del 2,3%, anche a seguito del rafforzamento della struttura a sostegno della BU Green Energy, nonché a supporto delle attività in Africa sub- sahariana. Inoltre, il dato di raffronto del 2020 beneficiava delle iniziative di risparmio costi realizzate in conseguenza della crisi pandemica.

L’EBITDA, pari a €173,7 milioni, in aumento dello 0,9% a seguito dei maggiori volumi consuntivati. Il margine è pari al 6,1% in linea rispetto ai dati trimestrali nel corso dell’anno. La voce ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti ammonta a €43,8 milioni, in calo del 10,9% a seguito di una diversa dinamica degli accantonamenti. Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a €130.0 milioni, in aumento del 5,1% con una marginalità del 4,5%. Il Risultato netto della gestione finanziaria esprime oneri netti per €16,1 milioni rispetto a €44,9 milioni. Il dato del 2021 incorpora il contributo positivo della valutazione netta di strumenti derivati per €10 milioni, che, invece, incidevano negativamente per €9,5 milioni nell’esercizio precedente a seguito dello sfavorevole andamento dei tassi di cambio e dei valori azionari per la situazione creatasi nei mercati a causa della pandemia, facendo quindi registrare una variazione positiva di oltre €19,5 milioni. La gestione finanziaria pura, depurata dagli effetti sopra menzionati e dalla gestione delle partecipazioni, risulta in sensibile miglioramento rispetto all’esercizio precedente, registrando una riduzione netta di circa €12,6 milioni.

L’Utile ante imposte è pari a €113,8 milioni, in aumento del 44,4%, a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a €33,4 milioni. Il Tax Rate è pari al 29,3%, in miglioramento rispetto a quello mediamente espresso negli ultimi trimestri, essenzialmente dovuto alle diverse geografie in cui è svolta l’attività operativa del Gruppo. L’Utile Netto Consolidato è pari a €80,5 milioni, in aumento del 48,5%, a seguito principalmente dell’incremento dei volumi e dell’impatto positivo della gestione finanziaria come sopra descritto.

La Posizione Finanziaria al 30 dicembre 2021 mostra Disponibilità Nette per €8,9 milioni, in miglioramento di €125,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2020, grazie alla generazione di cassa operativa dei progetti in portafoglio per €232,0 milioni, inclusi gli incassi espressi dai progetti di nuova acquisizione, nonostante il pagamento di dividendi per €38,1 milioni e l’acquisto di azioni proprie a servizio dei piani di incentivazione per €5,5 milioni. Ulteriore miglioramento della posizione finanziaria si è registrato anche a seguito delle variazioni del mark to market degli strumenti derivati che hanno inciso positivamente per €49,4 milioni, principalmente in relazione a strumenti derivati stipulati a copertura dell’esposizione al rischio di cambio dei flussi connessi ai ricavi e ai costi di commessa, al prezzo di alcune materie prime e a copertura del rischio di oscillazione del prezzo dell’azione Maire Tecnimont essenzialmente legato ai piani di incentivazione del personale in essere.

Il Patrimonio Netto Consolidato ammonta a €527,3 milioni, in aumento di €79,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2020. Il dato risente sia di un risultato consolidato positivo del periodo per €80,5 milioni, che delle variazioni positive della riserva di Cash Flow Hedge per €24,6 milioni e della riserva di traduzione dei bilanci in valuta per €12,3 milioni, al netto dei dividendi distribuiti pari a €38,1 milioni.

Maire Tecnimont, andamento economico per Business Unit

Per quanto riguarda BU Hydrocarbons, i ricavi ammontano a €2.779,2 milioni, in aumento dell’8,7% per gli stessi motivi commentati a livello consolidato. Il Margine di Commessa è pari a €306,7 milioni, con un marginalità pari all’11,0%. L’EBITDA è pari a €168,5 milioni con una marginalità del 6,1%.

Per quanto riguarda BU Green Energy, i ricavi ammontano a €85,6 milioni, in aumento del 15,2% a seguito anche di una crescita registrata nelle attività della controllata NextChem la quale, nel corso del 2021, ha impresso un’ulteriore accelerazione nel processo di rafforzamento tecnologico grazie agli accordi di cooperazione sottoscritti con varie controparti italiane ed internazionali. Il Margine di Commessa è pari a €16,7 milioni, con un marginalità pari al 19,5%. L’EBITDA è positivo per €5,3 milioni, con una marginalità del 6,2% rispetto ad un dato negativo pari a €1,1 milioni. Questo miglioramento è principalmente dovuto ad un mix di produzione maggiormente incentrato nelle iniziative della controllata NextChem.

Maire Tecnimont, sviluppo della BU Green Energy

Accelera l’impegno a supporto della transizione energetica, grazie a nuovi progetti nonché ad accordi di partnership tecnologica nazionali ed internazionali. Nel corso del 2021, sono stati annunciati i seguenti accordi: un contratto di Front-End Engineering Design e congiuntamente un Protocollo di Intesa con Essential Energy USA Corp. per la realizzazione di una nuova bioraffineria in Sud America per la produzione di Renewable Diesel; un accordo con Agylix Corporation, attiva nel riciclo avanzato della plastica post-consumo, per supportare lo sviluppo di impianti di riciclo chimico avanzato a livello mondiale; un protocollo di intesa con Adani Enterprises Ltd per lo sviluppo di progetti focalizzati sulla realizzazione di prodotti chimici, ammoniaca e idrogeno da fonti rinnovabili in India; un accordo con MC TAIF JSC (TAIF) per co-sviluppare un nuovo impianto di polimeri biodegradabili nella Repubblica del Tatarstan; un accordo con Oserian Development Company per lo sviluppo di un impianto di fertilizzanti alimentato da fonti rinnovabili in Kenya; un accordo con Mytilineos per lo studio di fattibilità di un impianto di produzione di idrogeno verde in Italia; un contratto di Front-End Engineering Design con TotalCorbion per un impianto di produzione di Acido Polilattico in Francia; un contratto di Front-End Engineering Design con TotalEnergies per un impianto di produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) in Francia; un accordo con Greenfield Nitrogen LLC per lo sviluppo del primo impianto di ammoniaca verde nel Midwest degli Stati Uniti; un accordo con Acciaierie D’Italia per uno studio di fattibilità sull’impiego nell’acciaieria di Taranto di gas circolare (syngas) ottenuto attraverso la tecnologia di riciclo chimico di NextChem; un contratto di ingegneria da ENI per un impianto di cattura di CO2 generata dalla centrale di gas naturale di Casalborsetti, in provincia di Ravenna; un contratto EP da Paul Wurth, società del gruppo SMS, per la realizzazione di due unità di reattore di Ossidazione Catalitica Parzial (Catalytic Partial Oxidation – CPO) installate presso un impianto già esistente di produzione di acciaio.

Maire Tecnimont, acquisizioni e Portafoglio Ordini

Grazie alle acquisizioni del 2021, che ammontano a €6.432,9 milioni (con un book-to-bill pari a 2,2), il Portafoglio Ordini al 31 dicembre 2021 è pari a €9.488,2 milioni (+€3.486,3 milioni), di cui circa l’81% è costituito da progetti di gas monetization ed energy transition. Sia le acquisizioni che il Portafoglio Ordini hanno segnato livelli mai raggiunti prima.

In particolare, rientrano nel portafoglio ordini: due contratti Engineering, Procurement e Construction (EPC) siglati con Heydar Aliyev Oil Refinery, controllata di SOCAR, come parte dei lavori di ammodernamento e ricostruzione della raffineria Heydar Aliyev di Baku (Azerbaijan) per un valore complessivo pari a circa USD 160 milioni; un contratto EPC con Nigerian National Petroleum Company (NNPC) per i lavori di riabilitazione del complesso di raffinazione di Port Harcourt (Nigeria) per un valore di circa USD 1,5 miliardi; un contratto EPC con Advanced Global Investment Company (AGIC) per la realizzazione di di due unità di polipropilene a Jubail Industrial City II in Arabia Saudita per un valore di circa USD 500 milioni; un contratto EPCC (Engineering, Procurement, Construction e Commissioning) con Indian Oil Corporation Limited (IOCL) per la realizzazione di un nuovo impianto di paraxilene a Paradip, nell'India Orientale, per un valore di circa USD 450 milioni; un contratto EPCC con Indian Oil Corporation Limited per la realizzazione di un nuovo impianto di polipropilene e delle relative unità associate a Barauni, nell’India nordorientale, per un valore di USD 170 milioni; un contratto EPC con Repsol per la realizzazione di un’unità di polipropilene e una di polietilene nell’ambito del programma di espansione del complesso industriale di Repsol situato a Sines, in Portogallo, per un valore di circa €430 milioni; un contratto EPC con LOTOS Oil, relativo all’espansione della Raffineria di Danzica in Polonia, per un valore di oltre €200 milioni; tre contratti EPC del valore di USD 3,5 miliardi da parte di Borouge, relativi alla quarta fase di espansione del complesso di poliolefine di Ruwais, in Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).

Maire Tecnimont, evoluzione prevedibile della gestione

Il contesto generale di mercato, ancora interessato dagli effetti indotti dalla crisi pandemica da Covid 19, nelle sue diverse varianti succedutesi nel tempo, e dalle conseguenze di tensioni geopolitiche internazionali, continua a mantenere elevati alcuni fattori di incertezza e criticità che riguardano l’incremento generalizzato dei prezzi delle principali materie prime e la loro disponibilità, la logistica di trasporto e l’approvvigionamento in alcuni mercati. In uno scenario di incremento del prezzo delle risorse naturali, originato da una forte ripresa della domanda per soddisfacimento energetico, continua la propensione agli investimenti in infrastrutture di trasformazione, grazie ad una domanda delle varie commodities sostenuta a livello globale ed idonea a mantenere prezzi per tali prodotti, mai sperimentati nel passato.

Tale propensione è testimoniata dai progetti acquisiti nel corso del 2021 che hanno contribuito a costituire, alla fine dell’esercizio, un portafoglio di ordini da eseguire di dimensione senza precedenti nella storia del Gruppo, caratterizzato altresì da una maggiore diversificazione geografica rispetto al recente passato. Peraltro, gli stessi segnali di un mercato molto tonico, trovano conferma negli ulteriori nuovi contratti sottoscritti nelle prime settimane del 2022 e da una pipeline commerciale che rimane attestata su valori record. La spinta alla riduzione dell’impronta carbonica motiva altresì il Gruppo a rafforzare sempre di più l’integrazione fra le tradizionali soluzioni tecnologiche al servizio delle attività downstream con innovative proposizioni tecnologiche green sviluppate internamente o comunque disponibili al Gruppo, grazie ad accordi di cooperazione e sviluppo con primari partner nazionali ed internazionali.

Grazie anche al rafforzamento delle competenze tecnologiche interne, la controllata Nextchem prosegue con un forte impulso le attività di industrializzazione delle nuove tecnologie nei settori dell'economia circolare, delle bioplastiche/biocarburanti, della cattura della CO2, dell’idrogeno e dei fertilizzanti verdi. Gli investimenti tecnologici finalizzati ad essere attori primari nella transizione energetica, adeguatamente accompagnati da una efficiente azione commerciale, hanno già permesso di conseguire, anche per la divisione Green Energy, i primi contratti con clienti nazionali ed internazionali, con l’attesa di finalizzare ulteriori importanti opportunità nei prossimi mesi, grazie ad una pipeline commerciale in continua crescita.

In considerazione del rilevante portafoglio ordini esistente, con progetti in esecuzione nelle diverse fasi ed altri destinati ad essere avviati nelle prossime settimane, e tenuto altresì conto delle geografie nelle quali sono in corso le attività operative, assumendo un non peggioramento della situazione pandemica e un contenimento degli effetti delle tensioni geopolitiche, nei prossimi trimestri sono attesi volumi di produzione in crescita con una marginalità in linea con quella mediamente espressa nel corso del 2021.

Maire Tecnimont, proposta in merito al pagamento di un dividendo di €60 milioni

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all’Assemblea dei soci di destinare l’utile netto dell’esercizio pari ad euro 73.740.963,58 come segue: in primo luogo, quanto a complessivi euro 60.105.084,74 da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo per ciascuna delle n. 328.443.086 azioni ordinarie in circolazione, prive di valore nominale, ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo e, più precisamente, di un dividendo unitario di euro 0,1832, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione da mettere in pagamento dal 21 aprile 2022 (c.d. payment date), con stacco cedola in data 19 aprile 2022 (c.d. ex date); in secondo luogo, quanto ai restanti euro 13.635.878,84, da destinare a utili portati a nuovo.