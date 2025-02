MAIRE, Tecnimont avvia a Paradeep in India un innovativo impianto di biogas

MAIRE, lanciato in Odisha un impianto di biogas per convertire i rifiuti in energia sostenibile a beneficio della comunità

Un nuovo e significativo passo verso la sostenibilità è stato compiuto oggi con la cerimonia di inizio lavori per la costruzione di un impianto di biogas a Paradeep, nello stato dell’Odisha, India. Il progetto, frutto della collaborazione tra Tecnimont Private Limited (TCMPL), la Municipalità di Paradeep e il National Institute of Technology of Karnataka Surathkal (NITK), ha lo scopo di trasformare i rifiuti organici in una risorsa energetica per la comunità locale.

L'impianto, con una capacità di trattamento di una tonnellata di scarti alimentari e vegetali al giorno, fornirà biogas destinato ad alimentare le cucine della comunità. Questa iniziativa rientra nei programmi di Responsabilità Sociale d’Impresa di TCMPL, con il supporto dell'Amministrazione Distrettuale di Jagatsinghpur e del NITK, e punta a diventare un modello replicabile per soluzioni di energia rinnovabile.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato diverse figure istituzionali di spicco, tra cui Shri Sampad Chandra Swain, Ministro per l’Industria, lo Sviluppo delle Competenze e l'Istruzione Tecnica del Governo di Odisha, Shri Basanta Biswal, Presidente della Municipalità di Paradeep, e Alessandro Bernini, CEO del gruppo MAIRE, oltre a rappresentanti del NITK e altre personalità governative.

L’evento ha rappresentato un’occasione per sottolineare il valore dell'iniziativa, sia in termini ambientali che sociali. Milind Baride, Vicepresidente India del gruppo MAIRE, ha evidenziato l’importanza dell’investimento dichiarando: “L’impianto rappresenta il forte impegno del gruppo MAIRE per la circolarità, la responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità economica nelle comunità che serve. Sottolinea il duplice obiettivo di TCMPL di tutela ambientale e empowerment sociale, offrendo un modello scalabile per progetti di energia rinnovabile in futuro”.

L’impianto di biogas contribuirà significativamente alla riduzione dei rifiuti alimentari, trasformando i materiali organici in combustibile rinnovabile e riducendo l’accumulo nelle discariche locali. Shri Sampad Chandra Swain ha sottolineato il valore ambientale del progetto: “L'impianto di biogas proposto riciclerà i rifiuti alimentari municipali e ridurrà il volume delle discariche. I rifiuti segregati dalla giurisdizione municipale saranno raccolti e trattati in questo impianto dalla capacità di una tonnellata per ottenere come prodotto finale il biogas compresso che sarà utilizzato come combustibile e fornito alla cucina comunitaria, promuovendo un ecosistema energetico sostenibile”.

Oltre agli aspetti ambientali, l'iniziativa avrà un impatto positivo sul tessuto economico locale, generando nuove opportunità di impiego nel settore dell’energia sostenibile. Shri Basant Kumar Biswal, Presidente della Municipalità di Paradeep, ha dichiarato: “Questo progetto è testimonianza della perseveranza continua di tutti i funzionari della Municipalità di Paradeep che hanno reso possibile questo risultato. Questo progetto non solo aiuterà a creare un esempio di economia circolare, ma genererà anche occupazione nel settore dell'energia sostenibile a Paradeep”.

Un altro aspetto cruciale del progetto riguarda il suo valore educativo. L’iniziativa prende spunto da un precedente esperimento pilota presso il campus del NITK, dove è attualmente operativo un impianto di biogas da 500 kg, con il supporto di TCMPL. Questo impianto fornirà agli studenti un’esperienza di apprendimento pratico su soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti organici.

Il Prof. B. Ravi, Direttore del NITK, ha espresso entusiasmo per il coinvolgimento dell’università nel progetto: “Il NITK ha esplorato attivamente iniziative di sostenibilità nel nostro campus di Surathkal, supportato dal gruppo MAIRE. Abbiamo un impianto di biogas da 500 kg operativo presso il campus coadiuvato da TCMPL. Siamo lieti di ampliare questa esperienza a Paradeep, contribuendo così agli obiettivi di energia sostenibile dell'Odisha. Aspiriamo che questo progetto ispiri studenti, giovani imprenditori e altre aziende a sfruttare il vasto potenziale dell'energia rinnovabile”.

Il progetto è inoltre coordinato dal MAIRE Centre for Research in Waste Recycling and Circular Economy e vede il coinvolgimento attivo di studenti e ricercatori del NITK, con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni per la gestione dei rifiuti organici.

Con la previsione di entrare in funzione entro i prossimi 12 mesi, l’impianto di Paradeep rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica e la collaborazione tra enti pubblici e privati possano favorire lo sviluppo di un’economia più circolare e sostenibile. Il progetto si inserisce nella più ampia strategia del gruppo MAIRE per la transizione energetica, basata su tecnologie innovative e soluzioni integrate di ingegneria sostenibile.