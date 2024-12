MAIRE, Tecnimont rinforza la sua presenza in India con un nuovo ufficio a Navi Mumbai

MAIRE, annunciata l'apertura di un nuovo ufficio ad Airoli Navi Mumbai per la sua controllata indiana TCMPL

MAIRE ha annunciato l'apertura di un nuovo ufficio a Airoli Navi Mumbai per Tecnimont Private Limited (TCMPL), la sua controllata indiana. Questo ufficio è il settimo in India e il sesto nell’area metropolitana di Mumbai. Si trova all’interno della Gigaplex Tower nella zona Mindspace di Airoli, un’area strategica che ospiterà circa 700 posti di lavoro.

La nuova sede è stata progettata con l’obiettivo di ridurre i tempi di trasporto per i dipendenti, che attualmente impiegano mediamente 3 ore per raggiungere il luogo di lavoro. La nuova posizione, oltre a migliorare l’equilibrio vita-lavoro, contribuirà anche a ridurre le emissioni di CO2, allineandosi così agli impegni di sostenibilità e responsabilità ambientale di MAIRE.

Sathiamoorthy Gopalsamy, Amministratore Delegato di TCMPL, ha dichiarato: “La nostra presenza in India sta crescendo rapidamente. L’apertura di questo nuovo ufficio ad Airoli supporta i nostri piani di espansione, con oltre 3.100 dipendenti in India, in linea con la nostra visione di promuovere una crescita sostenibile e innovativa”.