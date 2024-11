MAIRE: Yousef Al Nowais entra nel capitale di NEXTCHEM

MAIRE: perfezionata l’acquisizione da parte di Yousef Al Nowais della partecipazione del 5% di NEXTCHEM per €62,5 milioni

MAIRE comunica che Yousef Mohamed Ali Nasser Al Nowais, partner industriale e azionista della società dal 2013, ha acquisito oggi il 5% del capitale sociale di NEXTCHEM da Maire Investments. NEXTCHEM è una controllata diretta di MAIRE e gestisce la divisione Sustainable Technology Solutions del gruppo. Per questa partecipazione, Yousef Al Nowais ha corrisposto a Maire Investments la somma di 62,5 milioni di euro, calcolata su una valutazione complessiva del capitale sociale di NEXTCHEM di 1,25 miliardi di euro. Questa cifra equivale a una valutazione complessiva della società di circa 1,3 miliardi di euro.

Con il suo ingresso in NEXTCHEM, Yousef Al Nowais, che attualmente detiene anche il 4,73% del capitale di MAIRE, contribuirà allo sviluppo della società come partner strategico, forte della sua consolidata esperienza e reputazione nei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), dove opera tramite proprie società in vari settori ad Abu Dhabi.

A seguito di questa operazione, la distribuzione del capitale di NEXTCHEM sarà la seguente: 82,13% detenuto da MAIRE, 12,87% da Maire Investments e il restante 5% da Yousef Al Nowais. Il Consiglio di Amministrazione di MAIRE ha rinunciato al diritto di prelazione su questa quota, con il parere favorevole, seppur non vincolante, del Comitato Parti Correlate.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha dichiarato: “Questa operazione rappresenta un’ulteriore importante tappa nel percorso di valorizzazione di NEXTCHEM. Siamo certi che l’ingresso nel capitale di un partner di lunga data e di elevata reputazione come Yousef Al Nowais sarà in grado di dare un ulteriore impulso per lo sviluppo di NEXTCHEM in un’area strategica come il Medio Oriente, oggi già protagonista della transizione energetica”.

“Sin dall’avvio delle relazioni commerciali circa venti anni or sono, nonché’ dal mio ingresso nel capitale di MAIRE più di dieci anni fa, ho fortemente creduto nella validità delle strategie industriali di questo gruppo ed ho avuto concreta dimostrazione della sua capacità di implementarle con successo. Oggi, ritengo che NEXTCHEM, grazie alle sue eccellenti competenze e al suo ampio portafoglio di tecnologie proprietarie, possa beneficiare di un posizionamento vincente nell’attuale scenario energetico, che richiede soluzioni sempre più innovative e focalizzate sulla decarbonizzazione”, ha dichiarato Yousef Al Nowais.