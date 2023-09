Marine Interiors, presentato il nuovo brand Operae Interiors

Marine Interiors, il nuovo brand Operae Interiors debutta al Monaco Yacht Show 2023

Cura per il dettaglio, innovazione, qualità manifatturiera e massima attenzione al cliente sono i valori che contraddistinguono Operae Interiors, nuovo marchio di Marine Interiors specializzato nella realizzazione e nella gestione di progetti di interior chiavi in mano, che fa il suo debutto in occasione del Monaco Yacht Show in programma dal 27 al 30 settembre. Il brand sceglie questo appuntamento di riferimento per il mondo del lusso per raccontare la propria gamma di servizi, dalla creazione di arredi a fit out completi per l’interior design, nel settore dello yachting.

Grazie alla stretta collaborazione con Marine Interiors, azienda leader nell’interior design per navi da crociera, di proprietà di Fincantieri, e alla vasta esperienza del Gruppo Fincantieri, Operae Interiors si fonda su un solido know-how nella gestione e realizzazione di progetti complessi. Il brand può inoltre contare sulle migliori tecnologie e risorse necessarie per dare vita a spazi calibrati alla perfezione nella qualità, funzionalità ed estetica nei differenti segmenti di alta e altissima gamma: non solo yachting ma anche residenziale, ospitalità, fashion retail.

Operae Interiors si occupa direttamente di tutte le fasi del progetto, affiancando il cliente a partire dalla pianificazione e progettazione esecutiva, al lighting design, alla realizzazione fino al servizio post-vendita. Un’estrema specializzazione nel mondo contract caratterizza la società, che conta su una conoscenza approfondita delle sue dinamiche e dei suoi player, fattore che si traduce in flessibilità, rapidità e adattabilità alle complesse e molteplici esigenze che il progetto richiede.

Una corposa rete di fornitori consente inoltre ad Operae Interiors di selezionare i partner più adatti per ogni specifico progetto, assicurando ai clienti soluzioni personalizzate e all’avanguardia, che rispondano alle diverse esigenze. Un approccio sartoriale che permette all’azienda di dare vita a progetti bespoke attraverso un processo creativo nel quale l’idea del cliente o del progettista viene plasmata e trasformata dall’azienda in un ambiente reale, all’insegna della massima qualità.