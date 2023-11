Masseria Beneficio: tradizione e gusto nel cuore di Ceglie Messapica

Masseria Beneficio assicura dal 2007 un'esperienza unica nel cuore della Puglia grazie al lavoro della famiglia Chirulli

Attorniata dalla campagna, a 10 minuti di macchina da Ceglie Messapica, la proprietà Luxury Villa Masseria Beneficio è un viaggio nel tempo e nei sapori autentici della Puglia; si tratta di luogo ricco di storia e tradizione, gestito con passione dalla famiglia Chirulli. La Masseria Beneficio è un'autentica testimonianza dell'antica tradizione agricola e culinaria di Ceglie Messapica. Questa masseria storica, immersa nella bellezza incontaminata della natura, si presenta come un'oasi di tranquillità e autenticità. Le mura di pietra secolari e i vasti uliveti circostanti accolgono i visitatori in un mondo di storia e tradizione.

La Masseria Beneficio si distingue per l'atmosfera che riesce a creare: i suoi ospiti hanno la sensazione di essere immersi in un'epeca precedente e hanno l'opportunità di prendere parte a un'esperienza che unisce la vita rurale al fascino delle prelibatezze culinarie della Puglia. La passione per la terra e la cucina locale si riflette nei piatti preparati con ingredienti freschi provenienti direttamente dagli orti e dagli oliveti della masseria. Il menù della Masseria Beneficio è una celebrazione dei sapori tipici della Puglia. Dalle focacce appena sfornate agli antipasti con formaggi locali e salumi prelibati, ogni portata racconta la storia della cucina tradizionale pugliese. I primi piatti, come le orecchiette fatte a mano condite con sughi ricchi e saporiti, portano con sé i profumi e i gusti della regione.

L'olio extravergine d'oliva è il prodotto in cui eccelle la Masseria Beneficio. Le olive raccolte manualmente e lavorate secondo tradizione producono un olio di alta qualità, che arricchisce i piatti e rappresenta un punto di vanto per la masseria stessa. La Masseria Beneficio offre la possibilità di rilassarsi e godersi la tranquillità della campagna pugliese, di fatti i visitatori possono partecipare a tour degli uliveti, lezioni di cucina tradizionale o semplicemente concedersi momenti di relax nel verde rigoglioso che circonda la masseria.

In un'epoca in cui la ricerca di autenticità e la valorizzazione delle tradizioni sono al centro delle preferenze dei viaggiatori, la Masseria Beneficio si presenta come una destinazione imperdibile per chi desidera immergersi completamente nella cultura e nei sapori della Puglia.

Le dichiarazioni di Iliary Chirulli ad affaritaliani.it

Ilary Chirulli, riguardo al proggetto di famiglia, ha dichiarato: "La masseria è un progetto della famiglia Chirulli che desiderava creare un luogo dove poter ospitare per condividere le bellezze della nostra terra. Nel 2007 ha terminato la ristrutturazione della struttura risalente alla seconda metà dell’ottocento esaltando i particolari architettonici e i colori che già la contraddistinguevano. Oggi viene ancora gestita dalla famiglia che ama accogliere e prendersi cura personalmente dei propri ospiti".

"Lo slogan della nostra masseria è 'un’oasi di pietra immersa tra gli ulivi'. I nostri ospiti hanno la possibilità di vivere la loro vacanza circondati dai muri in pietra che raccontano le storie dei contadini che la abitarono, cogliere le energie positive che trasmette un luogo lontano da qualsiasi contaminazione della vita moderna. Il rumore del silenzio è l’esperienza più intensa che provano i nostri ospiti cenando sotto il porticato o prendendo il sole a bordo piscina. Soggiornando da noi si riesce ad isolarsi dalla frenesia della vita quotidiana coccolati dalla cucina tradizionale preparate dalle nostre massaie", ha concluso Chirulli.