Mastercard presenta soluzioni innovative nel payment al Salone dei Pagamenti

Mastercard, esposte soluzioni all'avanguardia in occasione dell'VIII edizione del Salone dei Pagamenti: il futuro del payment è negli oggetti comuni

In occasione dell'ottava edizione del Salone dei Pagamenti, Mastercard fa il suo ritorno con una straordinaria Area Demo dedicata a presentare le più recenti innovazioni e soluzioni tecnologiche destinate a rivoluzionare il panorama dei pagamenti digitali. Questa iniziativa è pensata per soddisfare le esigenze di issuer, consumatori, partner e retailer, delineando così il futuro di un sistema di pagamenti sempre più avanzato e efficiente.

Durante l'intera durata del Salone dei Pagamenti, che va dal 22 al 24 novembre, Mastercard espone le soluzioni più all'avanguardia nel settore dei pagamenti digitali. Ciò avviene in sintonia con l'elevata accelerazione digitale che caratterizza il panorama italiano, focalizzandosi sulla necessità di effettuare transazioni sempre più veloci e sicure, in linea con le aspettative dei nuovi consumatori. L'attenzione è rivolta anche allo sviluppo di nuovi strumenti capaci di individuare i trend di consumo in diverse regioni, mantenendo al centro dell'attenzione l'esperienza dell'utente. Il tutto con una crescente sensibilità nei confronti della promozione di abitudini, usi e consumi sostenibili, rispettosi dell'ambiente.

Tra le proposte innovative, ieri è stato annunciato con Intesa Sanpaolo l'arrivo in Italia di un'innovazione rivoluzionaria nel settore dei pagamenti: il payment ring. Questo nuovo dispositivo, sviluppato in collaborazione con l'azienda svedese Tapster, specializzata nei pagamenti contactless all'avanguardia, rappresenta un passo avanti nel rendere i pagamenti più semplici e sicuri per la clientela di Intesa Sanpaolo. Il payment ring è un anello indossabile realizzato con materiali di alta qualità come legno e ceramica, che ne garantiscono impermeabilità e resistenza agli urti. Una vera e propria fusione di stile e tecnologia, l'anello consente agli utenti di effettuare pagamenti contactless avvicinando semplicemente l'anello al POS, rendendo l'esperienza di pagamento veloce, comoda e sicura.

Luca Fiumarella, Head of Marketing Italia di Mastercard, dichiara: "Da sempre Mastercard è impegnata a introdurre soluzioni innovative e digitali al passo con uno stile di vita dei consumatori sempre più smart e digitale. I payment ring rappresentano un ulteriore passo verso la diffusione di internet of thing, dove anche accessori che indossiamo e che fanno parte del nostro stile personale diventano strumenti che, attraverso un solo gesto, semplificano la nostra quotidianità. Siamo lieti di questa nuova collaborazione con Intesa Sanpaolo e Tapster che punta sulla diffusione di soluzioni di pagamento sempre più sicure, semplici e veloci, al passo con i tempi".

Il payment ring non è la sola innovazione presentata da Mastercard nel corso de la tre giorni del Salone dei Pagamenti. Ad esempio, Nail Pay è un'altra soluzione all’avanguardia che permette di effettuare il pagamento attraverso un solo gesto e in modalità contactless, attraverso un chip con RFID installato sull’unghia vera o artificiale. In questo modo, sarà possibile soddisfare le esigenze dei consumatori abilitando il pagamento senza la necessità di avere con sé alcun dispositivo, il tutto in completa sicurezza. Le proposte di Mastercard sono molteplici e tutte accomunate dall'intenzione di garantire velocità e sicurezza nel momento del pagamento; altri esempi: Garmin Pay, smartwatch di ultima generazione per pagare velocemente, con stile; Click to Pay, per un check-out semplice, veloce e sicuro; L’app Enilive a portata di cruscotto; Mobilità elettrica user-friendly, il POS alle stazioni di ricarica elettrica di Atlante; GeoSpending Insight, per analisi affidabili e obiettivi targettizzati.

Le parole di Danilo Arosio, Director, Consumer and Merchant -Product and Solutions di Mastercard, ad affaritaliani.it

Danilo Arosio, ha commentato la presenza di Mastercard al Salone dei pagamenti: "È un piacere per noi partecipare ad un evento come il Salone dei Pagamenti. Quest’anno portiamo una serie di novità, dirette ad estendere a più oggetti di uso comune la possibilità di eseguire un pagamento. Ad esempio si può pagare attraverso una macchina, un orologio, un’unghia e anche un anello, soluzione che da poco abbiamo lanciato con Intesa Sanpaolo. Noi di Mastercard vogliamo dimostrare che qualsiasi oggetto per pagare può essere sicuro seamless, pratico e anche fashion"

"È fondamentale per noi essere qui. Il salone dei pagamenti è da sempre un momento dove mettere in mostra le innovazioni nel campo dei pagamenti e far capire al mondo bancario, delle fintech e delle digital partner quali saranno le tendenze del futuro", ha concluso Arosio.