MD lancia il nuovo spot di Natale con Antonella Clerici

MD, in onda la nuova campagna pubblicitaria con Antonella Clerici

È una fiaba natalizia, con un fondo di verità, quella che il Cavalier Podini racconta nel nuovo spot di Natale 2022 di MD. Nella campagna, in onda da domenica 11 dicembre, che vede come di consueto anche la partecipazione di Antonella Clerici, Podini sceglie di raccontare il suo metodo, quello che gli consente di chiudere in netta crescita anche quest’anno il bilancio dell’insegna MD, con una fiaba natalizia.

“Spegnere le spese inutili e accendere la magia del Natale”, è il consiglio che il Cavalier Podini rivolge a un preoccupato Babbo Natale - co-protagonista con lui e Antonella Clerici dello spot di auguri - che teme di non riuscire “quest’anno tra bollette, spese, rincari… a pensare a regali, festeggiamenti, cenoni…”. E al perplesso Babbo Natale che si domanda come fare, il Cavaliere offre la soluzione: “Il Metodo MD. Fare, senza sprecare”. Perché tutti hanno diritto di festeggiare, conclude Antonella Clerici.

Guarda il video

“Stiamo vivendo un momento storico che richiede un ripensamento della crescita, da intendere come utilizzo consapevole e ottimale delle risorse” afferma Podini. “Pensiamo che dietro ai nostri buoni risultati ci sia l’applicazione di una regola precisa: non sprecare, per noi e per i clienti”.

Ed è proprio il messaggio “non sprecare” che Podini voleva passasse dai suoi punti vendita allo spot e dalla TV alla quotidianità delle persone. Alla direttrice marketing di MD Anna Campanile il compito di tradurre questo messaggio nella campagna di Natale: “Quello degli aumenti e del caro vita è un tema che riguarda tutti ed evitarlo per parlare dell’allegria delle feste sarebbe stato facile, ma ingiusto. Ogni giorno noi di MD ci impegniamo per garantire a tutti una buona spesa e, sotto Natale, vogliamo ribadire che, per noi, tutti hanno il diritto di festeggiare”.