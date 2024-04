Moldes festeggia 40 anni di successi con importanti novità al Cosmofarma 2024

Quest'anno, Moldes, rinomata azienda italiana nel settore degli integratori alimentari, celebra il suo 40° anniversario con l'introduzione di significative innovazioni al Cosmofarma 2024

la principale fiera farmaceutica d'Italia. L'evento, tenutosi a Bologna, ha visto la partecipazione di circa 30.000 visitatori e 400 aziende espositrici, consolidandosi come un punto di riferimento per i professionisti del settore.

Per l'occasione, Moldes ha lanciato il "progetto farmacia", un'iniziativa che include tre nuove linee di prodotti destinati a soddisfare le esigenze specifiche di diversi segmenti di consumatori. Tra queste, Net Integratori Farmacia offre proteine e aminoacidi per sportivi amatoriali e atleti di età compresa tra i 25 e i 50 anni, Inner propone vitamine e minerali in forma liposomiale ideali per la salute generale di sportivi e famiglie, mentre BioCronActive è rivolta agli adulti sopra i 50 anni, con una speciale miscela proteica per aumentare la vitalità e alleviare i disagi legati all'età.

Mattia Molinari, responsabile della comunicazione di Moldes, ha condiviso il successo della partecipazione dell'azienda all'edizione precedente, che ha permesso di affinare la strategia per quest'anno. “Abbiamo optato per uno stand dal design semplice ed essenziale ma di grande impatto visivo, rivelatosi una scelta vincente per attrarre l'attenzione del nostro target,” ha affermato Molinari.

Un altro traguardo significativo per Moldes è la sua esclusiva sponsorizzazione con la marca Net integratori agli imminenti Campionati Europei di Atletica, che si svolgeranno dal 7 al 12 giugno a Roma, presso lo Stadio Olimpico. Questo evento rappresenta un'ulteriore occasione per Moldes di dimostrare il suo impegno nel supportare gli atleti e promuovere uno stile di vita sano e attivo.

Queste novità non solo celebrano il traguardo dei 40 anni di Moldes, ma riaffermano anche l'innovazione e la qualità che hanno sempre contraddistinto l'azienda nel settore degli integratori alimentari.