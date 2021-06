Monica Poggio nuovo presidente della Camera di Commercio Italo-tedesca

Monica Poggio, AD di Bayer Italia, è stata eletta con il 98,6% dei voti favorevoli e sostituisce Claudio Giovanni Picech, dimissionario per motivi professionali. È la prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente della Camera, che quest’anno festeggia il suo centenario di attività.

In merito alla sua elezione, ha dichiarato: «Ringrazio l’Assemblea dei Soci per l’elezione, questo incarico mi offrirà l’opportunità di contribuire a consolidare la partnership imprenditoriale tra Italia e Germania. La AHK Italien gioca da sempre un ruolo fondamentale per le aziende come facilitatore di relazioni e interlocutore di riferimento nelle questioni economico-sociali a livello bilaterale. Mi riempie di orgoglio diventare la prima Presidente donna di questa istituzione che festeggia quest’anno i 100 anni dalla propria fondazione, un grande traguardo che testimonia il valore e la solidità della relazione tra i nostri due Paesi.»

«A Monica Poggio vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta AHK Italien», ha affermato Jörg Buck, Consigliere Delegato della Camera. «Ci troviamo in anni di forti cambiamenti economici, lavorativi e produttivi. In questo contesto, ci aspetta un lavoro cruciale per supportare e ampliare i rapporti economici italo-tedeschi, anche nello scenario europeo. Monica Poggio è il profilo giusto per raccogliere questa sfida, e siamo onorati di averla come Presidente».

L’Assemblea di AHK Italien ha inoltre confermato i quattro membri cooptati durante l’anno nel CDA della Camera, che risulta quindi così composto: vicepresidenti Beatrice Just (Millutensil) e Paolo Poma (Automobili Lamborghini), consiglieri Bernadette Bevacqua (Henkel), Roberto Callieri (Italcementi), Giuseppe Degrandi (Fresenius Kabi Italia), Rüdiger Gastell (DB Cargo Italy), Alessandro Hillebrand (REHAU), Radek Jelinek (Mercedes-Benz Italia), Toni Purcaro (DEKRA Group), Erwin Rauhe (Executive Advocacy), Massimiliano Silvestri (Lidl Italia), Steffen Weinstok (Lufthansa Group).