Multicanalità e nuovi trend per la ripartenza dell’industria cosmetica

L’industria cosmetica si ritrova a Bologna per un primo ma fondamentale rilancio delle attività: dal 9 al 13 settembre, OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna, la prima manifestazione in presenza per il settore, permetterà di riallacciare relazioni commerciali e analizzare le trasformazioni che il settore sta affrontando in questo particolare momento storico. Se le attuali restrizioni vigenti in molti paesi non rendono possibile riprendere le attività commerciali a livello globale fino al 2022, OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna risponde alla richiesta di ricominciare un graduale percorso di normalizzazione e recuperare l’interazione personale con i principali stakeholder.

Ad oggi, sono 14 i paesi rappresentati dagli espositori confermati: Croazia, Germania, Israele, Italia, Lettonia, Pakistan, Polonia, Regno Unito, Romania, Repubblica di San Marino, Spagna, Stati Uniti d’America, Svizzera e Ucraina.

LA MANIFESTAZIONE

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna riunirà tutti i comparti dell’industria, proponendo un format espositivo più essenziale. La suddivisione di ingressi e aree espositive tra supply chain, canale retail e grande distribuzione/largo consumo da un lato e prodotto professionale dall’altro permetterà di ottimizzare le sinergie di business tra i segmenti produttivi più complementari, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal protocollo nazionale. Giovedì 9 e venerdì 10 settembre OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna accoglierà i leader della supply chain, con contoterzisti, fornitori di materie prime, di tecnologie per il processo e di soluzioni per il confezionamento interessati a presentare nuove progettualità a indie brands e brand di prodotto finito. Tra le aziende in esposizione nel padiglione 31, ANCOROTTI COSMETICS, BARALAN INTERNATIONAL, B.KOLORMAKEUP & SKINCARE, INCA COSMETICI, INDUPLAST, ITALCOSMETICI, MARCHESINI GROUP BEAUTY, NEW COSMESY, OSMOS, PHARMA COS, PINK FROGS COSMETICS e SCANDOLARA. In contemporanea, OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna aprirà al comparto retail, con i brand più attenti alla trasformazione multicanale del mercato, alla commistione tra online e offline, e alle soluzioni più innovative di comunicazione al consumatore. Il segmento di cosmesi green & organic sarà ospitato all’interno dei padiglioni 25 e 26 in collaborazione con Sana, salone internazionale del biologico e del naturale, da giovedì 9 a domenica 12 settembre. Saranno presenti, tra gli altri, BIOS LINE, CERERIA LUMEN, HELAN COSMESI DI LABORATORIO, LAMAZUNA, LEPO PEDRINI COSMETICI, L’ERBOLARIO, NIVEL – BIOLÙ, OFFICINA NATURAE e ZUCCARI. Il canale professionale si ritroverà a Bologna nelle giornate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre, con aziende di prodotti e servizi per l’estetica professionale, spa e nail e per il settore acconciatura e attrezzature per saloni. A completare l’offerta di OnBeauty, un ricco calendario di approfondimenti sui temi più attuali per l’evoluzione dell’industria cosmetica. Nelle giornate dedicate al canale professionale, non mancheranno dimostrazioni e approfondimenti, sessioni di formazione tecnica e incontri istituzionali con le associazioni del settore per fare il punto sulle difficoltà emerse in questi mesi.

LA CONCOMITANZA CON SANA E COSMOFARMA

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna si svolgerà inoltre in concomitanza con le manifestazioni SANA, salone internazionale del biologico e del naturale, e COSMOFARMA EXHIBITION, l’evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, garantendo l’interazione con farmacie, parafarmacie, erboristerie, grande distribuzione organizzata e retailer di molteplici canali distributivi. “La concomitanza delle tre manifestazioni è la conseguenza della radicale trasformazione del mercato che stiamo vivendo: salute, sostenibilità e cura della persona sono categorie sempre più legate tra loro, e anche la tradizionale suddivisione tra un comparto e l’altro oggi non ha più significato”, sottolinea Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. “Siamo di fronte a uno scenario profondamente rinnovato, e dobbiamo essere pronti a sviluppare maggiori sinergie per affrontare il cambiamento.”

L’industria cosmetica è animata da forte ottimismo: dopo aver dimostrato di saper resistere ad uno scenario quanto mai imprevedibile come quello di questi mesi, gli imprenditori e gli operatori del settore sono pronti a rispondere alle esigenze del mercato con innovazione, qualità e professionalità. “Poco più di due mesi ci separano dall’appuntamento che, a tutti gli effetti, rappresenta per i maggiori player del settore cosmetico il primo vero test verso una ripartenza che auspichiamo essere costante e duratura. A settembre – commenta Renato Ancorotti, Presidente di Cosmetica Italia - torneremo finalmente a rappresentare la forza aciclica di un comparto che, con la sua articolata filiera, continua a risultare strategico per il sistema Paese, contribuendo a trainarne la ripresa. Ricominciare da Bologna, affiancando in questa nuova sfida i partner di BolognaFiere Cosmoprof, offre un valore simbolico all’evento: la città che storicamente ospita la più importante manifestazione internazionale dedicata al mondo beauty è la location perfetta per mettere in luce l’innovazione, la creatività e la qualità dell’industria cosmetica italiana”. LA PRESENZA DI PARTNER DI BUSINESS QUALIFICATI OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna si avvarrà del supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ITA – Italian Trade Agency, all’interno del piano straordinario di promozione del Made in Italy, che inviteranno a Bologna top buyer e retailer dai principali mercati europei. “OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna risponde all’esigenza di aziende e operatori di riprendere le attività legate allo sviluppo del business e al networking - dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. – L’ingresso sarà riservato agli operatori dell’industria cosmetica, al fine di garantire un elevato standard di relazioni e utenti profilati”.