Nasce ProXty: la gestione dei sinistri property diventa digitale

Nasce ProXty: la nuova società potrà avvalersi della tecnologia di Insoore

Innovare vuol dire anche essere pronti a collaborare, perché a volte è mettendo insieme le forze che si arriva più rapidamente a delineare il futuro. Con questo spirito è nata ProXty Srl, una nuova società che sarà specializzata nella gestione digitale dei sinistri property su tutto il territorio nazionale.

A darle vita è stata un’intesa stretta nei giorni scorsi tra Insoore, startup insurtech che ridisegna i processi di raccolta documentale e di gestione dei sinistri in ottica di digitalizzazione e innovazione, e SIP (Società Italiana Perizie) provider italiano che opera nella gestione dei sinistri di frequenza e complessi, di cui fanno parte Gruppo Spada Spa e RDA Srl. La nuova società ha come Presidente Michele Spada del Gruppo Spada Spa e come Amministratore Delegato Enrico Scianaro della Whoosnap Srl, società proprietaria di Insoore.

Iter più efficienti e più veloci verranno realizzati per offrire ai clienti di ProXty servizi all’avanguardia. Sarà possibile grazie alla tecnologia e alla community di Insoore e alla pluridecennale esperienza in ambito di accertamento e liquidazione dei danni non auto del Gruppo Spada Spa e di RDA Srl.

“Insoore aveva nel proprio piano industriale di entrare nel ramo property e ha deciso di farlo con due player leader di mercato - ha commentato Enrico Scianaro, Amministratore Delegato di ProXty e di Whoosnap - . Come azienda, abbiamo deciso di mettere a disposizione tutto quello che abbiamo imparato in questi anni di esperienza nel settore motor per dare le migliori soluzioni possibili anche in ambito property. Rivolgo uno speciale ringraziamento a Michele Spada, Presidente del Gruppo Spada Spa e ora anche di ProXty, e a Lorenzo Spagna, Presidente del Consiglio di Amministrazione di RDA Srl per avere deciso di avviare insieme questa entusiasmante avventura”.

“Il settore assicurativo italiano ha vissuto negli ultimi anni una forte spinta verso l’innovazione, portando alla luce la necessità per i provider assicurativi di reinterpretare la propria figura di professionisti, da protagonisti in questa trasformazione. – commenta Michele Spada, Presidente di Proxty e di SIP - La pandemia di Covid-19 ha accelerato le tendenze relative alle aspettative dei clienti e all'adozione del digitale. Crediamo che innovare attraverso un ecosistema di partner sia la strategia vincente per riuscire a soddisfare le esigenze delle compagnie e del cliente finale. In questo scenario una partnership con Whoosnap e la sua tecnologia disruptive rappresenta il perfetto connubio con la professionalità che il Gruppo Spada ha portato prima in SIP e adesso in questo progetto. Ringraziamo i nostri soci per aver creduto in questa iniziativa, in particolare Enrico Scianaro, Amministratore Delegato di Whoosnap, Federico Santini, Executive Chairman di Whoosnap, e Lorenzo Spagna, Presidente del CDA di RDA”.

“Questa nuova realtà rappresenta un ulteriore tassello nella continua ricerca di sistemi innovativi per migliorare la customer satisfaction degli assicurati al verificarsi di un evento dannoso - ha commentato Lorenzo Spagna, Presidente del CDA di RDA Srl - . La ricerca di processi sempre più veloci, puntuali e trasparenti è da sempre un segno distintivo di RDA, che gli otto soci che la compongono hanno voluto portare anche nella nuova avventura di SIP Srl. In ProXty le nuove tecnologie e la digitalizzazione dei processi si sposeranno perfettamente con l’ultra ventennale esperienza, capacità gestionale e capillarità sul territorio che RDA ha saputo dimostrare, diventando una delle società peritali più importanti sul mercato assicurativo”.