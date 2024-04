Nespresso presenta le nuove capsule compostabili a base di carta alla MDW 2024

MDW: Nespresso presenta le nuove capsule compostabili a base di carta e annuncia l'apertura dell'installazione "Paper Worlds", in Brera dal 16 al 21 aprile

Sostenibilità e innovazione tornano ad essere protagonisti della storia Nespresso, che sceglie la Milano Design Week 2024 per annunciare l’arrivo in Italia della sua prima collezione di capsule compostabili a base di carta. Le nuove capsule, realizzate con l'82% di polpa di carta, sono il frutto di tre anni di ricerca e sviluppo, combinando design sostenibile e know-how nella produzione di caffè.

Certificate dal TÜV Austria per il compostaggio industriale e facilmente smaltibili nella raccolta organica domestica, le capsule sono caratterizzate dalla presenza di un sottile rivestimento biodegradabile (spesso circa 0,1 millimetri) come barriera protettiva contro l’ossidazione, che ha l'obiettivo di preservare il profilo organolettico del caffè e la conseguente resa in tazza. Una vera e propria rivoluzione sostenibile, che si riflette nei cinque nuovi caffè della collezione compostabile: le varietà Ispirazione Aosta, Ispirazione Emilia, Ispirazione Sicilia, Decaffeinato e Peru Organic sono state tutte realizzate con i chicchi provenienti dal programma Nespresso AAA Sustainable Quality, garantendo una fornitura sostenibile di caffè e migliorando le condizioni di vita delle comunità di origine.

In occasione del lancio della nuova collezione, Nespresso partecipa alla Milano Design Week con l'installazione "Paper Worlds", presente al Brera Design District dal 16 al 21 aprile 2024. Curata dai giovani designer italiani Alessandra Covini e Giovanni Bellotti di Studio Ossidiana, l'installazione trasforma un'edicola milanese in una scatola magica, evidenziando il design innovativo delle nuove capsule compostabili. Attraverso spazi interattivi e una visione sull'evoluzione delle capsule, l'installazione offre ai visitatori l'opportunità di sperimentare la collezione in un contesto coinvolgente. Le capsule diventano linfa per la generazione di nuove aree verdi, simbolo tangibile dell'impegno di Nespresso verso la sostenibilità ambientale.

L'intervista di affaritaliani.it a Valeria Casani, direttrice marketing Nespresso Italiana

Nespresso ha lanciato la sua prima collezione di capsule compostabili a base di polpa di carta: “Per presentare le nuove capsule abbiamo scelto la Milano Design Week 2024, che rappresenta il momento clou dell’innovazione e del design sostenibile in Italia”, ha raccontato Valeria Casani, direttrice marketing Nespresso Italiana. A partire da martedì 16 aprile, Nespresso sarà infatti presente alla MDW a Brera, di fronte alla Pinacoteca, con un’installazione dedicata al lancio.

Ma dove si trovano le nuove capsule compostabili nell’opera? “Le capsule sono presenti a partire dai materiali, tutti ispirati alla carta. Allo stesso modo, le riconosciamo nelle alcove, ispirate alla forma delle capsule", ha spiegato Valeria Casani. "Per la prima volta, i clienti potranno sperimentare e conoscere meglio il nuovo prodotto, con la possibilità di degustare il caffè in anteprima”.

Tutte le varietà vegetali presenti all'interno - e sopra - dell'installazione sono specie autoctone selezionate, provenienti da coltivatori locali impegnati nella produzione sostenibile. Questo impegno riflette l'approccio olistico di Nespresso verso la sostenibilità, che supera la produzione del caffè ed è pronta ad includere l'intero ciclo di vita del prodotto.

Le dichiarazioni di Silvia Totaro, Sustainability & SHE manager di Nespresso Italiana ad affaritaliani.it

“Lanciamo oggi un’innovazione molto importante, presentando un prodotto che rappresenta un’opzione sostenibile in grado di aiutare i nostri clienti nella gestione responsabile della capsula di caffè anche dopo l’utilizzo”, ha spiegato ai microfoni di affaritaliani.it Silvia Totaro, Sustainability & SHE manager di Nespresso Italiana. L’azienda è, infatti, da sempre impegnata nel garantire modelli di progettazione e sviluppo sostenibile in ottica di economia circolare, con l’obiettivo di mitigare l'impatto sull’ambiente e diminuire le emissioni di CO2.

“Il prodotto che stiamo presentando è composto dall’82% di polpa di carta, e presenta all’interno un rivestimento biodegradabile compostabile, come il resto della capsula”. ha raccontato Totaro, “la membrana serve a prevenire l’ossidazione del caffè contenuto all’interno”. Una nuova opzione che va ad affiancarsi al materiale che Nespresso sceglie da sempre per le proprie capsule, l’alluminio: “È un materiale che possiamo definire intrinsecamente sostenibile poiché è al 100% riciclabile, potenzialmente per infinite volte, senza mai perdere le proprie caratteristiche. Inoltre, è ottimo per preservare la qualità del caffè contenuto”.

Nespresso ha lanciato nel 2011 un progetto dal nome “Da chicco a chicco”, che si pone l’obiettivo di dare una seconda vita alle capsule di caffè in alluminio: “L’iniziativa funziona grazie alle nostre e ai nostri clienti, che dopo aver utilizzato le capsule possono restituirle nelle Boutique e nelle isole ecologiche convenzionate, diffuse in tutto il territorio italiano. Una volta raccolte, le capsule vengono trattate in un apposito impianto che suddivide completamente la capsula tra caffè e alluminio”, ha spiegato Silvia Totaro.

L’alluminio viene poi fuso e trasformato in nuovi oggetti. Il caffè viene invece utilizzato per produrre del compost, impiegato in una risaia in provincia di Novara: “Il riso ottenuto anche grazie a questo fertilizzante naturale viene riacquistato da noi di Nespresso e donato ai banchi alimentari della Lombardia, del Lazio, del Piemonte e dal 2023 anche della Puglia. Nel tempo abbiamo ottenuto dei risultati molto importanti, perché siamo riusciti a raccogliere dal 2011 oltre 10 mila tonnellate di capsule, un numero che ci rende molto orgogliosi. Inoltre, siamo riusciti a donare oltre 6 milioni di piatti di riso a chi ne ha più bisogno", ha concluso Totaro. "Con la nostra ultima innovazione, offriamo la possibilità di smaltire le capsule direttamente a casa, nella frazione organica dei rifiuti”.