Pari Opportunità, Nespresso: "Nessuna differenza salariale tra uomo e donna"

Nespresso, leader nel settore delle capsule di caffè, sta continuando il percorso di promozione per l'uguaglianza di genere e l'inclusione sul luogo di lavoro. Parlando dell'impegno dell'azienda verso la sostenibilità, Valeria Casani, Direttrice Marketing di Nespresso Italia, ha sottolineato - nel corso dell'intervista rilasciata a Gambero Rosso - come il lavoro di Nespresso parta dalle piantagioni, lavorando con oltre 50.000 coltivatori e coltivatrici per garantire una fornitura rispettosa dell'ambiente. Inoltre, Casani ha evidenziato l'importanza della parità di genere all'interno dell'azienda, affermando: "Abbiamo lanciato il nostro Manifesto di Parità Oltre i Generi per eliminare qualsiasi disparità salariale. Favoriamo fornitori che sono sensibili a questa tematica e non tolleriamo differenze: uomini e donne ricoprono ruoli manageriali in modo equo in Nespresso" (Gambero Rosso).

Tra le iniziative promosse, Nespresso ha introdotto il Baby Leave, un congedo di paternità retribuito al 100% della durata di tre mesi per i neo-padri o il secondo caregiver della famiglia, così da bilanciare la divisione dei compiti familiari e a garantire agli entrambi i genitori le stesse opportunità di avanzamento di carriera.

A sostenere le capsule Nespresso oggi è Miriam Leone, scelta per la sua forte connessione con le tradizioni italiane. Tuttavia, il volto simbolo dell'azienda rimane George Clooney, con il quale Nespresso ha una lunga collaborazione. Clooney è anche noto per il suo impegno verso le questioni ambientali, un valore condiviso da Nespresso.

Nespresso si impegna a promuovere l'uguaglianza di genere, la sostenibilità e l'eccellenza sul luogo di lavoro, riflettendo l'importanza della diversità e dell'inclusione nel mondo degli affari.