Nexi, +140% i pagamenti con smartphone in negozio nel 2020

Nexi, aumentano del 140% i pagamenti con smartphone in negozio e del 57% le carte registrate su app di pagamento mobile

Nexi ha registrato nel 2020 un incremento del 140% dei pagamenti con smartphone in negozio, trainando di fatto la crescita di un comparto che in Italia, secondo i dati diffusi oggi dal Politecnico di Milano, è aumentato complessivamente dell’80% raggiungendo un valore vicino ai 3,5 mld di euro.

L’84% di questo importo, pari a quasi 3 mld di euro, è stato generato dagli acquisti effettuati con app che prevedono la virtualizzazione della carta nello smartphone, confermando come queste soluzioni siano sempre le più diffuse e le più utilizzate per gli acquisti in negozio tramite cellulare. Si tratta di un trend che trova conferma anche nella crescita del 57% delle carte Nexi registrate su app di pagamento mobile, come Apple Pay, Samsung Pay o Google Pay.

In particolare, i pagamenti via smartphone tramite carte Nexi hanno registrato un incremento molto sostenuto durante il primo semestre del 2020 (+177%), con picchi di oltre +230% durante la prima fase della pandemia, a riprova di come queste soluzioni siano state preferite anche per mantenere il distanziamento sociale in cassa.

Consistente anche l’aumento di utilizzo registrato da YAP, l’app di mobile payments di Nexi dedicata agli under 30: +185% i volumi complessivi in dicembre 2020 e, in particolare, +263% di speso nei negozi fisici.

La sempre maggiore preferenza degli Italiani per soluzioni cless ha portato alla crescita complessiva di queste forme di pagamento che, secondo i dati del Politecnico di Milano, è stata del 29% in termini di transato: infatti, le transazioni contactless effettuate con carte Nexi a fine 2020 rappresentano il 45% del totale transazioni, in aumento rispetto al 38% medio registrato prima dell’emergenza sanitaria.

Lo smartphone, infine, viene utilizzato sempre più frequentemente anche dagli esercenti per effettuare vendite a distanza, in particolare grazie a soluzioni come Pay By Link, il servizio di Nexi che consente di usare la posta elettronica, whatsapp, l’sms o i canali social per inviare ai propri clienti un link di pagamento, cliccando il quale si viene reindirizzati su un portale in cui è possibile inserire i dati per il pagamento.