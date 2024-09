NEXTCHEM (MAIRE) si aggiudica due contratti per l'efficientamento del complesso Haor in Azerbaigian

MAIRE rafforza la collaborazione con SOCAR: NEXTCHEM guida l'efficientamento del complesso Haor in Azerbaigian

MAIRE annuncia che NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions) attraverso la sua controllata NextChem Tech, si è aggiudicata da SOCAR due contratti per l'efficientamento e l'espansione della capacità del complesso industriale Heydar Aliyev Oil Refinery (HAOR) a Baku, in Azerbaigian.

NextChem Tech condurrà un technological assesment e fornirà un process design package per l'ammodernamento dell'attuale unità di recupero dello zolfo (SRU) mediante l'implementazione della tecnologia di arricchimento dell'ossigeno, una soluzione economicamente vantaggiosa e flessibile per espandere la capacità di produzione di zolfo. Inoltre, NextChem Tech fornirà la licenza e il process design package per una nuova unità di recupero dello zolfo con una notevole efficienza di recupero.

NX SulphuRecTM è un portafoglio completo di tecnologie proprietarie per il recupero dello zolfo basato sull'integrazione del processo di Claus modificato e di trattamento dei gas residui, che rappresentano la configurazione più efficace e diffusa a livello mondiale per il recupero dello zolfo. Queste soluzioni mirano a ridurre l'impatto ambientale dei gas acidi prodotti durante il processo di raffinazione. MAIRE vanta una posizione di leadership e una solida esperienza in questo segmento, avendo applicato con successo questa tecnologia in centinaia di progetti in tutto il mondo.

Alessandro Bernini, CEO di MAIRE, ha commentato: "Questi contratti confermano il rapporto di beneficio reciproco con SOCAR per lo sviluppo delle attività di trasformazione delle risorse naturali dell'Azerbaigian. Siamo entusiasti di supportare ulteriormente l'ammodernamento di HAOR con le nostre tecnologie che garantiscono i più alti standard ambientali".