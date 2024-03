Octopus Energy bilancia la rete nel Regno Unito utilizzando sempre più EV

Octopus Energy trasforma la ricarica elettrica utilizzando un numero sempre maggiore di EV per bilanciare la rete nel Regno Unito

Octopus Energy ha raggiunto un nuovo traguardo nella rivoluzione del sistema energetico britannico con l'integrazione delle auto elettriche nel sistema di bilanciamento nazionale. Questo innovativo meccanismo sfrutta dispositivi come auto elettriche, batterie e centrali a gas per garantire l'equilibrio tra domanda e offerta di energia quando necessario. Grazie alla tecnologia avanzata, i clienti britannici di Octopus Energy che possiedono un'auto elettrica possono ora fungere da vere e proprie centrali elettriche virtuali. La sperimentazione condotta dalla National Grid, utilizzando esclusivamente auto elettriche dei clienti Octopus nel Regno Unito, è in corso da sette mesi e ha già dimostrato un notevole successo. Questo successo aprirà la strada affinché altri fornitori di energia adottino questo sistema, offrendo un'alternativa sostenibile alle centrali a gas.

Il progetto pilota non solo consente agli utenti di Octopus Energy che possiedono un'auto elettrica di beneficiare di costi di ricarica convenienti grazie alla tariffa dedicata "Intelligent Octopus Go", ma offre anche a tutti gli utenti di energia elettrica la possibilità di ridurre i costi di bilanciamento della rete. Secondo uno studio condotto, le auto elettriche possono avere lo stesso impatto di una grande centrale elettrica, ma con l'importante differenza che i consumatori traggono beneficio da questa partecipazione, anziché le grandi compagnie energetiche.

Se tutti i 10 milioni di veicoli elettrici previsti nel Regno Unito entro il 2030 partecipassero a questa sperimentazione, i costi del sistema si ridurrebbero di quasi 100 milioni di sterline all'anno, riducendo anche gli sprechi di energia pulita durante i cali della domanda. Il coinvolgimento di Octopus Energy in questa ricerca ha dimostrato che i dispositivi domestici possono svolgere un ruolo cruciale nel bilanciamento della rete energetica. A breve, Octopus Energy, leader globale nel settore energetico, condividerà i risultati di questa esperienza e discuterà le implicazioni per il settore.

Alex Schoch, Head of Flexibility di Octopus Energy, ha dichiarato: “Abbiamo dato ai clienti la possibilità di assumere un ruolo attivo nel sistema energetico, standardizzando il processo con la National Grid e utilizzando una tecnologiaall’avanguardia. Questo accelererà la transizione verso un futuro più economico e sostenibile. A trarre vantaggio da questo approccio alla transizione energetica che parte dagli utenti sono proprio questi ultimi, che potranno beneficiare di costi del sistema più contenuti, facilitando il passaggio al trasporto elettrico anche per tutti gli altri”.