Octopus Energy garantisce risparmi grazie all'installazione di Tesla Powerwall

Octopus Energy e Tesla Powerwall: energia pulita e risparmi garantiti per i clienti

Octopus Energy ha annunciato una rivoluzionaria collaborazione che consentirà ai clienti Tesla Powerwall, la batteria domestica ricaricabile di Tesla, di accedere a energia pulita a prezzi vantaggiosi attraverso la tecnologia Kraken. Questa sinergia offrirà notevoli sconti in bolletta, caricando la batteria con energia pulita quando è più abbondante e rimettendola in rete durante le fasce di picco. Il tutto avverrà in maniera completamente automatizzata grazie alla piattaforma Kraken.

I clienti Powerwall potranno ora usufruire delle tariffe intelligenti di Octopus, inclusa la 'Intelligent Octopus Flux', che ottimizza il risparmio gestendo la fluttuazione dei prezzi durante il giorno. La batteria si carica quando i prezzi dell’energia sono bassi e immette energia in rete quando sono più alti, supportando la rete nei momenti di maggior picco e garantendo un risparmio di circa £ 250 all’anno rispetto alle tariffe tradizionali di scambio sul posto.

Le batterie di accumulo domestiche non solo permettono ai proprietari di risparmiare denaro, ma, combinate con le tariffe intelligenti, contribuiscono a bilanciare l’intera rete energetica. Con questa integrazione, Octopus Energy diventa installatore certificato di Tesla Powerwall in Spagna e nel Regno Unito, con le batterie che verranno installate dalla divisione servizi di Octopus.

Octopus Energy si è affermata come leader globale nella tecnologia pulita, grazie al suo impegno nell’installazione di pannelli solari, pompe di calore, soluzioni di ricarica per auto elettriche e contatori intelligenti in centinaia di migliaia di case. L’azienda ha in programma l’assunzione di 4.000 nuove persone per la divisione servizi nel Regno Unito entro l’anno, per accelerare ulteriormente la transizione energetica. Le installazioni di Powerwall saranno supportate da team di assistenza clienti dedicati in entrambi i paesi.

Rebecca Dibb-Simkin, Chief Product and Marketing Officer di Octopus Energy, ha dichiarato: “Due colossi entech uniscono le proprie forze per trarre il massimo beneficio dalla tecnologia pulita e portarlo nelle case delle persone. Grazie all’integrazione di Powerwall in Kraken, garantiremo ulteriori risparmi ai clienti, contribuendo allo stesso tempo al bilanciamento della rete”.

“L’integrazione di Powerwall con Octopus Energy aumenterà il valore per i proprietari di casa, garantendo un'esperienza di prodotto eccellente. Siamo entusiasti di collaborare con Octopus e di lavorare insieme per costruire la rete del futuro”, ha aggiunto Colby Hastings, Director of Residential Energy di Tesla.

Kraken è venduto in licenza a più di 54 milioni di account in tutto il mondo, con accordi con colossi del settore energetico come E.ON, Origin Energy e EDF. La piattaforma è già leader mondiale nella flessibilità domestica, gestendo e spostando più di 1 GW di energia attraverso dispositivi connessi. I vantaggi della partnership con Powerwall saranno disponibili per tutti i clienti Kraken.