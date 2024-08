Octopus Energy Group, Kraken: Amir Orad nominato CEO

Octopus Energy Group, prosegue il percorso di crescita di Kraken: Amir Orad è il nuovo CEO

Kraken, la piattaforma end-to-end per la digitalizzazione delle utility, continua il suo percorso di crescita costante, rafforzando la sua leadership di mercato a livello globale come sistema operativo innovativo per il settore energetico e utility. Per supportare questa crescita continua, Octopus Energy Group ha annunciato oggi la nomina di Amir Orad come CEO di Kraken.

Kraken, parte del Gruppo Octopus Energy, è concessa a 54 milioni di account in tutto il mondo, con accordi di licenza con alcuni giganti del settore energetico. Tra i clienti di Kraken ci sono Octopus Energy, Severn Trent, Tokyo Gas, Origin Energy, EDF, E.ON, Portsmouth Water, Good Energy, Hanwha, Cuckoo, Energy Queensland e decine di importanti utility che utilizzano le soluzioni innovative del sistema operativo per la flessibilità, la gestione intelligente delle rete e molto altro.

Con oltre 25 anni di esperienza in aziende tecnologiche mondiali ad alta scalabilità, Amir ha recentemente ricoperto la posizione di CEO di Sisense, implementando tecnologie di cloud AI e analytics, con cui ha portato l'azienda ad aumentare di 17 volte i volumi.

Precedentemente, Amir è stato CEO di Nice Actimize, fornendo software aziendali di importanza strategica alle principali banche del mondo e ad aziende abitualmente incluse nella lista Fortune 500, controllando e gestendo migliaia di miliardi di dollari all’anno. Ancora prima, è stato il Co-founder tecnico ed Executive Vice President di Cyota, un’azienda di cyber analytics, contribuendo alla protezione di centinaia di milioni di identità. Ha conseguito un MBA alla Columbia University, ha un Bachelor of Science (B.Sc) in Informatica ed è titolare di diversi brevetti nell’ambito della sicurezza digitale e degli analytics.

Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia, commenta: “La nostra missione è quella di rendere l’energia pulita accessibile a tutti grazie all’uso della tecnologia, e questo è possibile proprio a Kraken, una piattaforma in grado di rivoluzionare il settore dell’energia e il modo in cui gli operatori energetici lavorano. La sua crescita costante fino a oggi - che lo ha già reso un leader del settore, con oltre 50 milioni di account serviti a livello globale - rappresenta solo l’inizio di un percorso cruciale, che comporterà un cambiamento profondo nella gestione dell’energia nel mondo e abiliterà concretamente la transizione green. Sono certo che l’esperienza di Amir darà ulteriore spinta allo sviluppo di Kraken che, continuando a crescere, riuscirà a servire ancora meglio i clienti, garantendo a tutti di contare su un’energia più pulita a prezzi più convenienti”.

“Dopo una ricerca su scala mondiale, sono entusiasta di dare il benvenuto ad Amir come CEO di Kraken. Amir vanta una rara combinazione tra profonde competenze tecnologiche e una grande esperienza nel portare aziende cloud a crescere in maniera esponenziale e, ancora più importante, a garantire risultati di successo ai clienti. Questa nomina consentirà a Kraken di continuare a scalare mantenendo al tempo stesso la sua impareggiabile reputazione per migrazioni di successo e rapidi processi di innovazione, aiutando le utility di tutto il mondo nel proprio percorso di digitalizzazione e trasformazione”, afferma Greg Jackson, Founder & CEO di Octopus Energy Group.

Amir Orad, nuovo CEO di Kraken, dichiara: “Sono davvero poche le aziende con una reale missione di rendere il mondo un posto migliore. Sono ancora meno quelle che lo fanno scalando e con un impatto su centinaia di milioni di persone. Sapere che Kraken riesce a fare esattamente questo, utilizzando le più innovative tecnologie di Intelligenza Artificiale, analytics e cloud, ha creato un’intesa immediata. Sono orgoglioso di unirmi al team di Kraken e guidarlo in questo momento di crescita potente, continuando nella nostra missione di guidare la trasformazione del settore energetico e utility in tutto il mondo”.

“Grazie ad avanzate tecnologie di data e machine learning, Kraken offre a utility, fornitori e venditori la piena gestione dell’intera catena di approvvigionamento energetico. Questo crea una maggiore efficienza, un servizio clienti migliore e un potenziale di scalabilità senza pari in un mondo decarbonizzato. L’esperienza di Amir alla guida di tre aziende specializzate in data analytics rafforzerà la nostra leadership di mercato, mentre continueremo a innovare il ruolo che l’Intelligenza Artificiale può avere nella trasformazione del settore energetico”, ha concluso Gavin Patterson, Chairman di Kraken.