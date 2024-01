Octopus Energy investe 200 mln di sterline nella tecnologia Deep Green

Octopus Energy, annunciato investimento di 200 milioni di sterline nella tecnologia di Deep Green per il riutilizzo del calore dei data center

Il ramo di Octopus Energy che si occupa di generazione annuncia oggi un investimento di 200 milioni di sterline nel gruppo londinese di innovazione tecnologica Deep Green, per aiutarlo a espandere rapidamente la sua rivoluzionaria tecnologia in tutto il Regno Unito. Il processo di elaborazione dati genera una notevole quantità di calore. Il modello di business rivoluzionario sviluppato da Deep Green implica che questo calore non venga sprecato, ma piuttosto utilizzato per fornire calore gratuito a organizzazioni ad alto consumo energetico, come i centri ricreativi.

Collaborando con Deep Green, una piscina pubblica nel Devon è riuscita a ridurre la sua bolletta per il riscaldamento di oltre il 60%. In cambio, Deep Green ottiene un sistema di raffreddamento gratuito che gli conferisce un significativo vantaggio competitivo rispetto ai tradizionali data center. Questo gli consente di offrire alle aziende di tutto il Regno Unito un sistema informativo più conveniente e altamente efficiente dal punto di vista energetico.

I clienti di Deep Green richiedono l’elaborazione del data center per una serie di utilizzi, tra cui intelligenza artificiale, apprendimento automatico, rendering video o applicazioni cloud. I clienti attuali di Deep Green includono l’Università di York, oltre ad aver firmato partnership con i fornitori del settore Civo e Alces Flight, che a loro volta offrono i server ai loro clienti. I data center Deep Green, una volta installati in loco, ad esempio nelle piscine, non richiedono aggiornamenti aggiuntivi della rete elettrica o autorizzazioni per la progettazione, quindi possono essere operativi in poche settimane. L’investimento viene effettuato tramite il fondo dedicato Octopus Energy Transition Fund (OETF) di Octopus Energy Generation e il fondo Sky (ORI SCSp) da esso gestito.

Zoisa North-Bond, CEO di Octopus Energy Generation, ha dichiarato: “Per affrontare prontamente la crisi energetica abbiamo bisogno di soluzioni innovative per problemi insoliti. Utilizzando il calore in eccesso dai data center per ridurre le bollette energetiche delle comunità in tutto il Regno Unito, Deep Green risolve due problemi con un’unica soluzione. Non vediamo l’ora che questa iniziativa si diffonda rapidamente e che abbia un impatto positivo su un numero ancora maggiore di persone, mentre ci dirigiamo verso un futuro dell’energia più pulito e conveniente”.

Mark Bjornsgaard, Fondatore e CEO di Deep Green, ha commentato: “Siamo entusiasti dell’impegno di Octopus nel sostenere la nostra prossima fase di crescita. Posizionare i data center all’interno del tessuto sociale ci permette di trasformare il calore in eccesso in una risorsa preziosa a beneficio delle comunità”. “Il settore dei data center è giustamente sotto esame per la crescente domanda di energia e le relative emissioni di carbonio. I nostri data center sono altamente efficienti dal punto di vista energetico e supportano le comunità locali fornendo calore gratuito”.

L’OETF è stato lanciato nel 2023 per sostenere le aziende nei settori in rapida crescita che stanno decarbonizzando la società, dall’energia termica allo stoccaggio, fino ai trasporti a basse emissioni di carbonio e altro ancora. Attraverso questo fondo Octopus ha sostenuto anche l’azienda di pompe di calore a fonte geotermica Kensa Group.