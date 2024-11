Octopus Energy: investiti $ 2 mld nell’eolico offshore e presentato il primo progetto in Africa

Octopus Energy guida la rivoluzione dell’eolico offshore con 2 miliardi di dollari investiti e un primo progetto in Africa

Octopus Energy, azienda pioniera nel rendere l’energia rinnovabile accessibile grazie alla tecnologia, ha annunciato investimenti per oltre 2 miliardi di dollari nell’eolico offshore negli ultimi due anni. Questo ambizioso piano, realizzato attraverso il ramo del Gruppo dedicato alla produzione di energia rinnovabile, Octopus Energy Generation, rappresenta solo l’inizio di un percorso che punta a destinare 20 miliardi di dollari al settore entro il 2030. L’annuncio, fatto durante la conferenza sul clima COP 29 a Baku, si inserisce in una strategia globale volta ad accelerare lo sviluppo di impianti eolici offshore in tutto il mondo, con un occhio all’innovazione tecnologica e alla riduzione dei costi energetici.

Nel 2022, Octopus ha lanciato Vector, un fondo specializzato nel finanziamento di progetti legati all’eolico offshore, per ampliare l’uso di questa tecnologia. Tra i progetti supportati, spicca l’investimento in Ocergy, azienda innovativa che sviluppa impianti offshore galleggianti, rendendo la costruzione dei parchi eolici più economica e veloce. Questo approccio apre nuove possibilità per sfruttare il potenziale dell’energia eolica in acque profonde.

Octopus Energy Generation ha già una presenza significativa nel settore eolico offshore europeo, con partecipazioni in sei parchi in Gran Bretagna, Germania e Paesi Bassi. Tra questi, il celebre Hornsea One, uno dei più grandi parchi eolici al mondo, oltre a Lincs e Walney Extension in Gran Bretagna e impianti nei Paesi Bassi con turbine alte quanto un grattacielo di 40 piani.

Durante COP 29, Octopus Energy Generation ha annunciato un traguardo storico: il suo primo progetto di energie rinnovabili in Africa, realizzato in collaborazione con l’attore e attivista Idris Elba. Si tratta di un innovativo parco eolico sull’isola di Sherbro, in Sierra Leone. Il progetto prevede la costruzione di cinque turbine, pannelli solari e un sistema di accumulo a batteria, con l’obiettivo di produrre energia pulita per circa 2.000 abitazioni ogni anno. Oltre a fornire energia, il parco eolico raccoglierà dati preziosi sui modelli eolici e sull’uso dell’energia locale, stimolando ulteriori investimenti nel settore. La Sierra Leone si è posta l’obiettivo di rendere l’85% della sua energia rinnovabile entro il 2030, e questo progetto rappresenta un passo fondamentale per raggiungere questa ambiziosa meta.

Zoisa North-Bond, CEO di Octopus Energy Generation, ha commentato: “Siamo convinti del ruolo cruciale che ricoprirà l’energia eolica nei sistemi energetici globali. La nostra capacità di investire oltre 2 miliardi di dollari nell’eolico offshore in soli due anni è solo l’inizio. L’eolico può creare un sistema energetico più verde ed economico per le persone di tutto il mondo e siamo pronti a investire miliardi di dollari in progetti eolici offshore a livello globale. Infatti, anche l’avvio del nostro primo progetto di energie rinnovabili in Africa, a Sherbro Island in Sierra Leone, rappresenta un traguardo importantissimo: l’impianto eolico che costruiremo, il primo del paese, produrrà energia pulita, creando al tempo stesso nuove opportunità di lavoro nell’economia locale”.