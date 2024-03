Octopus Energy vince il premio "Eletto Prodotto dell'Anno"

Octopus Energy ottiene il premio "Eletto prodotto dell'Anno" 2024 con la tariffa Octopus Fissa 12M

Octopus Energy ha annunciato oggi la vittoria del premio "Eletto Prodotto dell'Anno" 2024 per la tariffa Octopus Fissa 12M. Il riconoscimento è il risultato di una ricerca di mercato condotta in Italia da Circana, azienda leader nella consulenza per la gestione e interpretazione del comportamento dei consumatori, e che ha visto coinvolti oltre 12.000 soggetti. In particolare, Soddisfazione e Innovazione sono stati i criteri principali che hanno portato alla selezione dell’offerta Octopus Energy come Prodotto dell’Anno 2024 nella categoria Servizi Energetici.

Octopus Fissa 12M è stata scelta in quanto conveniente non solo nel medio, ma soprattutto nel lungo periodo in quanto non riserva aumenti inaspettati dopo la sua scadenza. Semplicità e trasparenza rappresentano i punti di forza di Octopus Fissa 12M, che non prevede costi nascosti. È inoltre possibile cambiare tariffa in qualsiasi momento senza pagare alcuna penale. L'offerta prevede un prezzo della componente energia fisso e invariabile per 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione della fornitura, garantendo agli utenti di Octopus Energy di godere di una tariffa chiara, trasparente e ben lontana dal meccanismo dell’illudi-e-deludi, la pratica ingannevole attraverso la quale i consumatori vengono attirati da tariffe molto vantaggiose che nel tempo si trasformano in molto costose.

Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia, ha commentato: “Siamo onorati di ricevere questo prestigioso premio, soprattutto perché ci è stato assegnato a seguito della scelta e votazione diretta di migliaia di consumatori. In Octopus Energy vogliamo rendere l'energia accessibile a tutti e questo significa anche trovare il modo di disegnare tariffe convenienti, che siano allo stesso tempo semplici e accessibili. A volte i fornitori di energia passano molto tempo a strutturare offerte che risultano essere troppo complesse o peggio ancora ingannevoli. Come azienda abbiamo scelto la semplicità, e questo premio è un riconoscimento oggettivo che i nostri sforzi di semplificazione vengono apprezzati dai clienti”.

Con oltre 35 anni di storia e la fiducia di oltre 4,5 miliardi di consumatori in oltre 45 paesi nel mondo, "Eletto Prodotto dell'Anno" è oggi un marchio di eccellenza e qualità. Octopus Energy, anche grazie alla costante attenzione al consumatore e al suo servizio clienti di eccellenza che ha un punteggio di 4.9 su Trustpilot, ha ottenuto questo importante riconoscimento, un traguardo che posiziona l’azienda come un attore protagonista nel mercato energetico italiano.