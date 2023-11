Online Gaming, Sisal premiata in sei categorie degli "EGR Awards"

Online Gaming, Sisal: vinti sei premi EGR Awards. Record assoluto dell’edizione 2023

Sisal conferma la leadership conquistata nel 2022 aggiudicandosi quest’anno 6 categorie degli EGR Awards, i prestigiosi premi dedicati ai migliori player del settore Online Gaming che riconoscono la qualità dell’offerta e l’attenzione verso il consumatore grazie al modello di gioco responsabile e l’impegno sui temi DEI. In particolare, Sisal è stata premiata come: Migliore Operatore dell’anno, Migliore Operatore di Gioco Responsabile, Miglior modello Diversity&Inclusion, Miglior Operatore Mobile, Miglior Operatore Casino e Miglior Operatore Scommesse Sportive.

Con la vittoria nella categoria Miglior Operatore dell’anno, premio che riconosce l'operatore che ha definito gli standard da seguire per gli altri nell'ultimo anno, Sisal conferma la propria leadership nel segmento online grazie alla strategia omnicanale e i continui investimenti in innovazione, sempre guidati dal valore della responsabilità e attenzione ai propri consumatori. L’impegno nel Gioco Responsabile, testimoniato dall’approccio e dal piano strutturato di attività con il quale Sisal affronta un tema prioritario nella propria strategia di sostenibilità, ha portato l’azienda ad ottenere il primo posto assoluto nella categoria Miglior Operatore di Gioco Responsabile grazie anche alle iniziative innovative e proattive poste in essere.

Mentre, il premio per il Miglior modello Diversity&Inclusion è un riconoscimento dell’impegno dell’azienda su tutte le tematiche DEI (Gender, Accesibility, LGBTQIA+, Generations, Multiculturalism) e degli importanti risultati ottenuti grazie ad un percorso avviato da anni, verso obiettivi ambiziosi come Zero Gender Pay Gap entro il 2030. Inoltre Sisal è stata premiata come Miglior Operatore Mobile, Migliore Operatore di Casino e Miglior Operatore Scommesse Sportive grazie all’ampia e innovativa offerta multipiattaforma di successo che vede sempre l’esperienza del consumatore al centro.

EGR Italy Awards si pone come finalità quella di premiare, con cadenza annuale, i più innovativi, creativi e performanti operatori e fornitori di servizi nel mercato del gioco online. Un premio totalmente incentrato sulle grandi sfide legate all’innovazione che ha visto impegnati nella giuria imprenditori di successo, oltre che autorevoli consulenti e media legati al mondo del gioco e dell’innovazione.