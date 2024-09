Open Fiber: buono regalo da 100 euro per i nuovi utenti di 10 comuni molisani

'Open Fiber la scelta che ti premia': voucher da 100 euro per i nuovi utenti di 10 comuni molisani entro il 31 gennaio 2025

Open Fiber ha portato la sua rete in fibra ottica ultraveloce anche nei comuni molisani di Agnone, Bagnoli del Trigno, Capracotta, Carovilli, Castelpetroso, Cerro al Volturno, Fornelli, Macchiagodena, Roccamandolfi e Santa Croce di Magliano. Grazie a questo importante investimento tecnologico, famiglie, professionisti e imprese locali possono ora usufruire di una connessione ad altissima velocità, con la possibilità di partecipare all’iniziativa “Open Fiber la scelta che ti premia”.

Gli utenti residenziali che attiveranno la connessione entro il 31 gennaio 2025 attraverso uno degli operatori partner di Open Fiber potranno ricevere un voucher del valore di 100 euro, da convertire in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card MediaWorld o un buono carburante. La richiesta del premio potrà essere effettuata entro il 31 marzo 2025. Per approfittare dell'offerta, gli utenti devono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito di Open Fiber, scegliere un operatore partner e attivare la connessione ultraveloce. Una volta installata la linea, sarà possibile compilare un modulo sul portale dedicato per richiedere il voucher. È essenziale che l'installatore applichi un adesivo con il codice necessario sulla borchia ottica per completare correttamente la richiesta.

La rete ultraveloce raggiunge oltre 17.000 unità immobiliari attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home), che garantisce velocità fino a 10 Gigabit al secondo. Questo progetto, finanziato con fondi regionali e statali attraverso il Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia, non ha gravato sui bilanci dei comuni coinvolti, rendendo l’infrastruttura un importante strumento per la digitalizzazione e la crescita economica locale.

"Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, questi comuni molisani oggi sono dotati di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", ha affermato Stefano Rigano, Regional Manager di Open Fiber per Abruzzo e Molise.