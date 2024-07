Paivi Kerkola (Pfizer Italia) nominata nuova Presidente di IAPG

Pfizer Italia: la Country President Paivi Kerkola nominata nuova Presidente di IAPG

Pfizer Italia annuncia che la sua Country President Paivi Kerkola è stata scelta come Presidente di IAPG, il gruppo delle aziende farmaceutiche italiane a capitale americano, componente di Farmindustria.

"Sono onorata di questa nomina e mi impegnerò per rafforzare la collaborazione tra le aziende farmaceutiche italiane di proprietà americana e il più ampio ecosistema delle scienze della vita, contribuendo in modo significativo sia al valore del settore che al PIL italiano", ha dichiarato Paivi Kerkola. "L'Italia è uno dei Paesi europei più importanti nella produzione farmaceutica ormai da tempo, ma dobbiamo continuare a impegnarci per definire e realizzare una strategia che migliori la leadership italiana anche nella ricerca e nello sviluppo. Farmindustria e IAPG, come sua componente, giocheranno un ruolo cruciale in questa sfida".

Paivi Kerkola vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore farmaceutico. In particolare, dopo cinque anni nel ruolo di Country Manager e Amministratore Delegato di Pfizer Finlandia, è stata nominata Country Manager e Amministratore Delegato di Pfizer Italia nel febbraio 2020, guidando l'azienda attraverso la crisi pandemica, per poi essere confermata Country President di Pfizer Italia nell'agosto 2022.

Sempre nel 2022, Kerkola è stata nominata Pharma CEO of the Year for Italy da Forbes Italia e, nel 2023, è stata una dei 3 finalisti dei WeQual Awards nella categoria “President Americas”. Da luglio 2024, è Vicepresidente e membro del Comitato di Presidenza di Farmindustria. Kerkola è a capo del gruppo di lavoro sulla Strategia Life Science all'interno di IAPG e co-leader del gruppo strategico per “Produzione e Valore” in Farmindustria. Inoltre, è membro del Comitato Locale per il Comune di Roma della Camera di Commercio Americana in Italia.

Nella storia dello IAPG, Kerkola è l'undicesimo Presidente, un ruolo cruciale nel rappresentare a livello istituzionale 14 aziende che costituiscono il 30% del fatturato totale del settore, impiegando circa 14.000 lavoratori qualificati, di cui la metà in ricerca e sviluppo e produzione.