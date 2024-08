Pandora, nel II trimestre 2024 registrata crescita organica del 15%

Pandora, crescita organica del 15% e alzata la guidance per il fatturato del 2024 nel II trimestre

Il brand Pandora continua a rafforzarsi, portando un aumento del traffico nei negozi e alla crescita dei ricavi. La crescita organica del secondo trimestre del 2024 è infatti stata pari al 15%, grazie a una crescita Like-for-like (LFL) dell'8%, all'espansione della rete del 6% e all'1% dello scaglionamento delle vendite ai partner. La crescita LFL nei principali mercati europei è del 10%, quella negli Stati Uniti è rimasta solida al 5%, mentre il resto dei mercati Pandora ha continuato a crescere a doppia cifra con un 13%. Il gross margin del secondo trimestre ha raggiunto un altro massimo storico dell'80,2%, +210 pb rispetto al Q2 del 2023, sostenuto dal modello di business verticalmente integrato di Pandora, dagli aumenti di prezzo e dall’efficientamento dei costi.

Il margine EBIT del Q2 si è attestato al 19,8%, come già anticipato con un calo di 40bp rispetto al secondo trimestre del 2023, riflettendo i costi non ricorrenti relativi agli investimenti su integrazioni per il futuro. La leva finanziaria rimane bassa, con un NIBD/EBITDA di 1,4x. Al 9 agosto, Pandora ha riacquisito azioni per un valore di 2,0 miliardi di corone danesi nell'ambito del suo programma di riacquisto di azioni per un totale di 4,0 miliardi di corone danesi.

Pandora ha continuato a investire in tutta la catena del valore per aumentare la desiderabilità del brand e per trasformare la percezione di Pandora nel marchio che offre una gamma completa di gioielli. Questo include, non da ultimo, gli investimenti per la campagna di marketing "BE LOVE", che continua a guadagnare ottimi riscontri tra i consumatori. Il segmento "Core" ha registrato una crescita LFL dell'1%, mentre il segmento "Fuel with more" ha registrato una crescita LFL del 29%. Come parte della strategia Phoenix, Pandora sta ampliando la sua offerta con nuovi ed esclusivi stili di design. Durante il secondo trimestre del 2024, Pandora ha lanciato la collezione PANDORA ESSENCE a livello globale. I primi risultati sono stati incoraggianti.

Combinando la strategia di espansione della rete con una coerente brand elevation, Pandora ha aperto il suo primo flagship store a livello globale a Copenaghen, il più grande negozio del brand a livello mondiale. La guidance di crescita organica è stata aggiornata al "9-12%" (precedentemente "8-10%"). La guidance per il margine EBIT rimane invariata a "circa il 25%". L'attuale trading del Q3 rimane sano, con una crescita del LFL al di sotto della doppia cifra.

Alexander Lacik, Presidente e CEO di Pandora, ha dichiarato: "La nostra strategia continua a spingere Pandora verso nuove vette nonostante la spesa dei consumatori sia piuttosto rallentata. Abbiamo avviato con successo il percorso per far conoscere Pandora come brand che offre una gamma completa di gioielli, e i nostri risultati mostrano che i consumatori apprezzano ciò che vedono. Grazie alla nostra ottima performance, aumentiamo ancora una volta le previsioni di fatturato per il 2024 e guardiamo alla seconda metà dell'anno con ottimismo".