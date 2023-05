PiratinViaggio, trend 2023 tra effetto last minute e ispirazione social

PiratinViaggio guarda al futuro e diventa ancora più competitivo: le nuove offerte nel mercato italiano

“Noi diamo alle persone quello che cercano, dove lo cercano”. Così Mara Zatti, Head of Brand and Communications descrive la filosofia di PiratinViaggio, sito di riferimento per chi cerca la perfetta unione tra qualità e prezzo nella pianificazione di un viaggio. Inoltre, a ricoprire un’importante parte di business è quella data dalle partnership, strette anche con enti del turismo, Regioni, etc a livello locale e nazionale, che godono in questo modo di un’importante vetrina.

La crescita di HolidayPirates Group, di cui è parte PiratinViaggio, rispecchia la potenza del digitale e non solo: da blog di viaggi a community dai grandi numeri che da Berlino si espande, in soli dieci anni, con siti web sparsi in tutto il mondo. HolidayPirates si inserisce nel mercato di riferimento abbracciandone le caratteristiche a partire dal nome, spiegano Stefano Bergamaschi, Head of Market Italy e Mara Zatti, diverso in ciascuno dei propri mercati, affinché ognuno possa accogliere il brand come se fosse proprio. Aspetto che si riflette anche sulle offerte proposte, che vengono “tradotte” in base alle peculiarità di ciascun mercato. Ciò si è intensificato durante la pandemia, conducendo anche a un riassetto organizzativo che ha contribuito a delineare efficacemente un nuovo modo di pensare al lavoro, ricalcando le esigenze delle varie figure interne al Gruppo: dalle molteplici posizioni “global”, si è passati alla nomina di figure interne che potessero concentrarsi esclusivamente sui propri mercati di competenza, studiando così offerte su misura, ma gestendo anche una comunicazione mirata. In seguito alla divisione strutturale, il mercato italiano ne ha beneficiato in modo particolare, registrando tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 le performance migliori del Gruppo insieme al mercato UK.

Proprio per questo PiratinViaggio ha lanciato, appena tre settimane fa, un importante progetto pilota nel mercato italiano, mirato ad ampliare l’offerta del Gruppo e trasformare la piattaforma in un tour operator virtuale. “Ciò consentirà di offrire nel lungo periodo dei prodotti nostri, comprendendo anche pacchetti, ma offrendo principalmente offerte esclusive. Il vantaggio è quello di poter intervenire su tutti gli aspetti dell'offerta, dal prezzo, alla scelta della camera e così via”, ha spiegato Stefano Bergamaschi.

Questo step consentirà una più precisa fotografia dell'audience che ora va a perdersi nel momento in cui il cliente, informatosi sul sito del Gruppo, decide di procedere all’acquisto approdando sui siti partner uscendo. “Poiché in Italia il test è stato positivo pensiamo di allargarlo a tutti i mercati. Al momento l’offerta si basa su 25 destinazioni”, conclude Bergamaschi.