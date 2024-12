Poste Italiane: inaugurato il nuovo ufficio postale mobile Vaticano in Piazza San Pietro

Poste Italiane apre il nuovo ufficio postale mobile in Piazza San Pietro: un servizio speciale per i pellegrini e i visitatori del Giubileo 2025

È stato inaugurato oggi il nuovo ufficio postale mobile Vaticano in Piazza San Pietro, un'iniziativa voluta da Poste Italiane in occasione del Giubileo 2025. Il nuovo ufficio, che sarà al servizio dei pellegrini, dei visitatori e dei cittadini, è stato donato al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e si inserisce nell'ambito delle preparazioni per l'Anno Santo che inizierà il 24 dicembre.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, del Direttore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco, e di altre figure di rilievo del Vaticano e di Poste Italiane, tra cui Sr. Raffaella Petrini, Segretario Generale del Governatorato, l’avvocato Giuseppe Puglisi-Alibrandi, Vice-Segretario Generale, l’ingegner Salvatore Farina, Direttore della Direzione delle Infrastrutture e Servizi, l'Ingegner Antonino Intersimone, Direttore della Direzione delle Telecomunicazioni e dei Sistemi Informatici, l’ingegner Luigi Salimbeni, Vice-Direttore della stessa Direzione, e don Felice Bruno, Capo Ufficio del Servizio Poste e Filatelia.

Nel suo intervento, Giuseppe Lasco ha sottolineato il significato dell'iniziativa: “Il nuovo ufficio postale è stato realizzato in Piazza San Pietro, gioiello dell’arte e simbolo universale della cristianità. È espressione del tradizionale spirito di servizio di Poste Italiane e conferma il senso della vicinanza e dell’attenzione del Gruppo a tutta la collettività, tanto in occasione di appuntamenti di eccezionale rilevanza, come l’Anno Santo, quanto nella quotidianità. Siamo davvero orgogliosi di aver messo a disposizione dei turisti e dell’intera comunità dei fedeli un’opera che testimonia la partecipazione sentita di Poste Italiane a un evento di grande significato per l’umanità come il Giubileo”.

Il nuovo ufficio postale mobile è collocato nel Braccio di Carlo Magno del colonnato di Piazza San Pietro, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro. La struttura, completamente priva di barriere architettoniche, si distingue per la sua forma poligonale a 16 lati con pareti in vetro, un design che coniuga funzionalità e modernità. Gli spazi sono stati progettati per garantire comfort sia ai visitatori che agli operatori, con una zona centrale di attesa e tre postazioni di lavoro per il personale. La scelta dei materiali, come il legno e il vetro, rispetta la solennità del luogo e riflette i principi di sostenibilità ambientale e leggerezza, che sono valori fondamentali di Poste Italiane.

Oltre ai tradizionali servizi postali, il nuovo ufficio postale mobile offre uno spazio dedicato alla filatelia, con prodotti esclusivi sia di Poste Italiane che di Poste Vaticane. Questo rappresenta un'opportunità unica per i visitatori di acquistare oggetti da collezione legati al Vaticano e alla cristianità, come timbri e carte filateliche. Un aspetto che rende ancor più speciale questo ufficio postale è la sua vetrata circolare, che offre una visuale unica sulla piazza, sul sagrato e sulla Basilica di San Pietro. La struttura non è solo un luogo funzionale, ma diventa anche un punto di osservazione privilegiato per chi vuole ammirare la maestosità e la bellezza della piazza, creando un'esperienza di contemplazione artistica e religiosa.

Il progetto architettonico è stato curato da AMDL CIRCLE, con la direzione di Michele De Lucchi, che ha saputo armonizzare le esigenze pratiche con il rispetto per il contesto storico e spirituale in cui l'ufficio si inserisce. Nonostante i tempi di realizzazione siano stati particolarmente rapidi, l'opera è stata completata in soli due mesi, il risultato finale è una struttura che si integra perfettamente nel cuore di Roma e che sarà un punto di riferimento per i milioni di pellegrini e turisti che arriveranno in città durante il Giubileo 2025.

Con questa nuova inaugurazione, Poste Italiane conferma il proprio impegno a supporto della comunità e dei grandi eventi internazionali, mettendo al servizio della collettività una struttura moderna, funzionale e accessibile a tutti, simbolo di servizio e inclusività. L'ufficio postale mobile in Piazza San Pietro è ora pronto a servire i visitatori, offrendo non solo servizi postali ma anche un’esperienza unica di connessione con uno dei luoghi più sacri e significativi del mondo.