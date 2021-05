Premio Guido Carli XII edizione. Presidente Liuzzo: "Ottimismo e speranza"

Premio Guido Carli, la XII edizione: riconoscimento consegnato a dodici personalità scelte dalla giuria

Nonostante la crisi pandemica che ha sconvolto il mondo, il Premio Guido Carli vuole rappresentare la celebrazione del valore della memoria e al contempo dell'eccellenza italiana. Si è svolta oggi, dalla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica a Roma, la cerimonia di premiazione per la XII edizione del Premio, riconoscimento consegnato a dodici personalità scelte dalla giuria.

"La speranza è un rischio da correre - ha detto Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli -. E' forse questo l'insegnamento più prezioso e il più attuale tra quelli lasciati in eredità da Guido Carli. Servitore dello Stato, economista e nonno. Mio nonno. Il Carli statista, padre di un'Europa non matrigna ma madre provvidenziale indica a tutti noi quella speranza che oggi diventa sfida. Lo stesso rischio a cui ha fatto riferimento il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi, quando in vista della speranza ha calcolato le aperture, le scelte su cui si decide oggi la nostra rinascita. Ed è nel segno della rigenerazione nazionale, che annuncio la proposta di istituire il 18 settembre la giornata nazionale della rinascita, giusto sei mesi dopo il 18 marzo, la data in cui sono stati ricordati in Italia i caduti nella battaglia contro il virus. Ottimismo e speranza, la Fondazione Guido Carli ci ha sempre creduto. Questa edizione del premio guarda già all'Italia di domani".

“Questa serata è dedicata a tanti campioni dell’imprenditoria e del servizio civile di questo Paese, al quale auguriamo una pronta rinascita - ha detto Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione Guido Carli -. Presto la mia voce alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati che saluta la XII edizione del premio. Un appuntamento prestigioso, scrive, dedicato al ricordo di una delle personalità più autorevoli e brillanti della nostra epoca, un innovatore capace, intelligente e coraggioso, che ha contribuito in modo determinante alla rinascita economica, scientifica e culturale del Paese. Questo premio ne celebra l’eredità morale, promovendo l’impegno e la passione di un’Italia intraprendente e operosa, quell’Italia che è appunto rappresentata dai premiati che tra poco vedrete e applaudirete”. Letta ha poi ringraziato Romana Liuzzo per aver tenuto viva la memoria del nonno e “per aver consentito agli italiani di non disperdere quell’eredità morale di cui parlava la Presidente Casellati e di riproporne anno dopo anno una lezione che è sorprendentemente attuale".

A consegnare i riconoscimenti sono stati i membri giuria del Premio, una commissione di cui fanno parte: Gianni Letta, Ornella Barra, Co-Coo for Walgreens Boots Alliance; Vincenzo Boccia, Presidente della Luiss Guido Carli; Urbano Cairo, Presidente della Cairo Editore; Fedele Confalonieri, Presidente di Mediaset, Claudio Descalzi, Ad di Eni; Lavinia Biagiotti, Ceo e Presidente di Biagiotti Group; Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo; Giovanni Malagò, Presidente del Coni; Giampiero Massolo, Presidente di Fincantieri; Barbara Palombelli, Giornalista e conduttrice televisiva; Antonio Patuelli, Presidente dell'ABI; Gennaro Sangiuliano, Direttore del Tg2; Francesco Starace, Ad e Direttore Generale dell'Enel.