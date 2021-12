Protezione degli investimenti: arrivano i "family protection specialists"

Come tutelare gli investimenti e il proprio futuro

Secondo un sondaggio Censis commissionato da Banca Mediolanum, il 64% degli italiani pensa che il peggio della pandemia da Covid19 sia ormai alle spalle. L’88% degli intervistati vorrebbe concentrarsi sulle "cose belle" e lasciarsi alle spalle un periodo storico che da tutti viene descritto come "il peggiore mai vissuto" (il 90% degli interpellati non ha vissuto i drammi della seconda guerra mondiale). Ma, al contempo, la stragrande maggioranza degli italiani per proteggersi rispetto alle incognite del futuro ha come unica leva il mantenere più soldi possibili sul proprio conto corrente, oltre a quelli eventualmente già investiti sul bene primario per eccellenza: la casa, il "mattone". Sono addirittura 1.800 i miliardi fermi sui conti correnti italiani, 1.600 miliardi in capo a privati cittadini. Un "tesoro" immenso che non ha paragoni nel mondo occidentale. In nessun altro paese europeo troviamo dati del genere. Perché "può sempre succedere qualcosa". E quindi facciamo in modo di tenere da parte un ‘gruzzolo’ pronto alla bisogna. Ma spesso si tratta di una visione distorta del futuro.

Le sorprese della vita: come pensarci prima

“Pensiamo a quando andiamo in vacanza. Giustamente, in quelle settimane, vogliamo regalarci il meglio. Siamo disposti a spendere pur di avere un alloggio accogliente, cene prelibate, servizi di qualità, esperienze piacevoli. Facciamo molta più fatica invece a immaginare che con quella stessa spesa possiamo garantirci, oggi, tutta la vacanza della vita che ci aspetta dopo il lavoro”, la metafora è di Alessandro Marchesi, responsabile sviluppo commerciale area crediti e protezione di Banca Mediolanum.

La pandemia ci ha insegnato che prevedere gli sbalzi del futuro è impossibile, che non possiamo essere sempre pronti alle sorprese della vita. Pensarci prima è meglio. Ma come fare a prendere le giuste decisioni? Non si tratta di grandi investimenti, ma di piccoli accorgimenti per garantirsi protezione e sicurezza per gli anni a venire.

Che cosa sono i family protection specialists

“Molti non sanno - dice Marchesi - che esistono i ‘family protection specialists’, che possiamo assimilare a ‘family coach’. Sono professionisti di Banca Mediolanum che conoscono perfettamente le esigenze di una famiglia, i bisogni, i sogni, le difficoltà. Che sanno come programmare il passaggio al periodo del futuro dopo il lavoro, che capiscono le esigenze quotidiane di un genitore. Essere meticolosi nella preparazione dell’età post lavorativa è oggi fondamentale, garantirsi prima da ogni episodio che può cambiare la qualità della vita nostra e di chi ci sta più vicino è importante. E si può fare con una spesa che, appunto, è paragonabile a quella di una bella vacanza. La differenza è che in questo caso la ‘vacanza’ può durare venti o trenta anni”.

Uno specialista degli investimenti familiari

"I ‘family protection specialists’ di Mediolanum servono a questo: allenano oggi per il futuro". E non parliamo di corse massacranti o di arrampicate impossibili. Pianificare oggi il proprio futuro significa investire al meglio i soldi che teniamo fermi sul conto corrente grazie ai consigli di uno specialista, uno che è capace di dirci come e quanto possiamo correre al meglio. Si occupano della famiglia a 360°, si occupano delle fragilità, offrono garanzie sicure e una pre-visione del futuro. Specialisti della protezione che danno soluzioni personalizzate, che capiscono le esigenze del nucleo familiare, per garantire sicurezza e tutela assicurativa. Per tutti.



Leggi anche:

Covid, una crisi che cambierà il modello di consumo (e il capitalismo)

Pensioni, tagli fino al 35% con il contributivo: che cosa cambierà nel 2022

Von der Leyen alla Cattolica apre l'anno: "Economia italiana come non mai"