Von der Leyen alla Cattolica apre l'anno: "Economia italiana come non mai"

Ursula von der Leyen all'Università Cattolica di Milano: "Voglio un'Europa al servizio dei giovani"

"Grazie alla solidarietà europea e alla capacità dell'Italia di gestire efficacemente la pandemia, l'economia italiana sta crescendo più in fretta che in qualunque altro momento dall'inizio di questo secolo". Approvando "il Next Generation Eu, il piano di piano di ripresa per aiutare ciascuno Stato membro a risollevarsi dalla crisi e a rimodellare la propria economia, siamo entrati in una nuova fase della storia dell'Europa".

Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel corso della sua prolusione in occasione del centesimo anniversario dell'Università Cattolica di Milano che inaugura l'anno accademico 2021-2022, spende parole positive per il nostro Paese, sottolineando le missioni importanti dell'imminente futuro, sintetizzate con la formula: pianeta, innovazione, democrazia e nuove generazioni.

"Credo che l'Europa debba lavorare innanzitutto per la prossima generazione. Voglio un'Europa al servizio dei giovani", ha dichiarato von der Leyen. E questo perchè "la generazione prima della vostra, quella dei millennial, è approdata al mercato del lavoro in piena crisi finanziaria".

"Per molti di loro ci sono voluti anni, prima che riuscissero a trovare lavoro. Negli ultimi anni la situazione ha iniziato a migliorare. Ma nonostante questo, in Italia un giovane su quattro non studia ne' lavora", ha proseguito Von der Leyen, "allora è ovvio che molti di voi mettano in discussione l'economia e il mondo che state ereditando da noi, perche' troppo spesso non corrispondono alle vostre aspirazioni".

"Voi giovani europei di oggi non aspirate soltanto a un buon lavoro pagato bene. Volete anche lavorare per imprese etiche, che si assumano la responsabilità del pianeta e degli altri", ha detto la presidente delal Commissione Europea, "esigete condizioni di lavoro eque, e la possibilita' di costruire una famiglia. Ed avete assolutamente ragione. Non vi meritate niente di meno. Perche' in gioco c'e' il vostro futuro".

Ursula von der Leyen e la grande sfida sui cambiamenti climatici

Infine, a proposito della grande sfida climatica, rivolgendosi direttamente ai giovani presenti in aula, ha detto: "Voi sapete perfettamente che tipo di futuro dobbiamo costruire, se vogliamo invertire la tendenza attuale: la nostra economia sarà circolare. L'energia che riscaldera' e raffreddera' le nostre case sara' prodotta da fonti rinnovabili. Le auto che guideremo saranno elettriche o alimentate a idrogeno pulito. Anzi, la maggior parte di noi non avra' nemmeno bisogno della macchina per andare al lavoro, perche' tutti avranno accesso a soluzioni alternative piu' pulite".

"Oggi, grazie a NextGenerationEU, disponiamo dei fondi per accelerare la transizione verso l'economia sostenibile che voi giovani giustamente chiedete", ha proseguito la presidente della Commissione Europea, concludendo che "Next Generation EU sta aiutando gli italiani a ristrutturare le loro case e a ridurre, cosi', consumi energetici e bollette. Il piano investira' nell'alta velocita', consentendo cosi' a voi, studenti fuori sede, di tornare a casa piu' rapidamente e senza inquinare. Abbiamo avviato un'ondata di investimenti puliti mai vista nella storia europea".