Pulsee Luce e Gas e Samsung insieme per ridurre il consumo domestico

Pulsee Luce e Gas e Samsung: al via la partnership per promuovere consumi energetici consapevoli e sostenibili attraverso elettrodomestici innovativi

È ufficiale la nuova partnership tra Pulsee Luce e Gas e Samsung, concepita per promuovere un monitoraggio attivo dei consumi energetici domestici e favorire scelte consapevoli nell’acquisto degli elettrodomestici. A partire da oggi, i clienti di Pulsee con contratto attivo avranno la possibilità di acquistare prodotti a marchio Samsung a prezzi vantaggiosi attraverso l’e-commerce dedicato. La nuova iniziativa consente agli utenti di accedere all’e-shop direttamente dall’app Pulsee Energy, disponibile su mobile, o dal sito ufficiale. Cliccando su “shop dedicato ai clienti Pulsee”, gli utenti troveranno una selezione di prodotti Samsung a prezzi convenienti.

Il monitoraggio dei consumi domestici dei clienti, grazie ad una sempre maggiore consapevolezza del proprio dispendio energetico, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della strategia di Pulsee, che cerca di fornire strumenti sempre più efficaci e innovativi per aiutare ed assecondare le esigenze della propria clientela. Questa collaborazione con Samsung si integra in un percorso già avviato con l’introduzione dell’ecosistema Pulsee Play, una funzione dell'app Pulsee Energy pensata per semplificare la gestione delle utenze. Tramite l’Energimetro, gli utenti possono registrare i propri elettrodomestici e monitorare costantemente la quantità e qualità dei consumi, intervenendo di conseguenza sul loro utilizzo.

Con la partnership con Samsung, gli utenti potranno accedere a uno shop esclusivo per acquistare nuovi prodotti con l’aiuto dell’Energimetro. Pulsee è in prima linea nel fornire strumenti che favoriscano un consumo consapevole, mettendo la sostenibilità al primo posto.