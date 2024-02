Pulsee Luce e Gas presenta l'app Pulsee Play per tracciare i consumi

Pulsee Luce e Gas lancia l'app Pulsee Play per tracciare le abitudini di consumo, risparmiare e ottenere numerosi vantaggi

Il risparmio in bolletta passa dalle scelte migliori: un operatore per l’energia di casa sostenibile, intuitivo, digitale e trasparente è un inizio ma anche le abitudini quotidiane sono un fattore decisivo. Pulsee Luce e Gas, brand full digital per l’energia domestica di Axpo Italia e che in pochi anni ha saputo soddisfare le esigenze di migliaia di consumatori in tutta Italia, innova la sua app per offrire un servizio ancora più smart e ricco di vantaggi. Il nuovo ecosistema, integrato nell’app per dispositivi mobili di Pulsee, si chiama Pulsee Play ed è una feature pensata non solo per semplificare ulteriormente la gestione delle proprie utenze, ma anche per misurare in modo semplice i consumi così come il proprio approccio alle scelte sostenibili.



Bastano pochi tap sullo schermo del proprio smartphone, per avere una situazione sempre aggiornata dei propri consumi di luce e gas e allo stesso tempo imparare a utilizzare meno energia ottenendo benefici e ricompense. La nuova Pulsee Play è suddivisa in tre sezioni: Energimetro, Ricompense e Green Hero che permettono agli utenti di essere informati e costantemente ingaggiati e attivi. Con l’Energimetro si ha la possibilità di inserire i propri elettrodomestici e dispositivi di casa e conoscere costantemente quanto e come si consuma così da poter intervenire sul loro utilizzo e risparmiare. Attraverso la creazione del profilo della propria abitazione e dettagliando le caratteristiche dei dispositivi che si utilizzano in casa, l’Energimetro consente di accedere a divertenti sfide che fanno accumulare Punti Energia così da aumentare i vantaggi ottenuti.



Porsi degli obiettivi di ottimizzazione dei propri comportamenti porterà a benefici concreti nel caso in cui sia stato più virtuoso rispetto alla settimana precedente e questo si trasformerà in risparmio concreto sulla bolletta e porterà all’accumulo di Punti Energia. L’assistenza è appannaggio di Elio, un avatar AI-based che offre consigli e tips su come migliorare i propri consumi, generando impatti concreti sulla riduzione della CO2 prodotta e, di conseguenza, sull’importo in bolletta. La parte Ricompense, destinata a tutti i clienti di Pulsee, consente di accedere ad un catalogo di sconti su una moltitudine di merchant. Inoltre, iscrivendosi alle sezioni Energimetro e Green Hero, i Punti Energia accumulati e collegati alle proprie azioni virtuose permetteranno ai clienti più fedeli e attivi di guadagnare più Punti Energia e ottenere buoni e giftcard per acquisti su molti brand nei settori abbigliamento, viaggi e GDO.



Già dal 2023 Pulsee ha integrato nella sua app i servizi della startup e B-Corp italiana AWorld, piattaforma nata con l’obiettivo di guidare ed incentivare le persone a vivere in maniera sempre più sostenibile. Tramite una serie di sfide rispetto alle proprie abitudini quotidiane, i clienti di Pulsee possono misurare il proprio impatto sul pianeta e migliorare la propria carbon footprint. A poco meno di 12 mesi dalla sua introduzione sono già 5.000 i clienti Pulsee che registrano con puntualità le loro azioni tramite l’app agendo sugli SDG 12 (responsible consumption and production) e 13 (climate action) delle Nazioni Unite. Le loro azioni hanno già portato ad oltre 50.000 kg di Co2 e oltre 2 milioni di litri d’acqua risparmiati per l’ambiente. Oggi, grazie alla sezione Green Hero di Pulsee Play il percorso di education di Pulsee Luce e Gas verso comportamenti sostenibili evolve ulteriormente: auto- dichiarando i propri comportamenti virtuosi e di semplice attuazione come spegnere le luci, usare i programmi eco, stare attenti agli “standby” dei nostri elettrodomestici e molto altro, si possono ottenere ricompense e vantaggi.



“Siamo impegnati in un costante lavoro di sviluppo di nuovi servizi che non solo rappresentino un valore aggiunto per i consumatori ma che, fornendo loro vantaggi concreti e stimoli verso un mondo più sostenibile, ci consentano di continuare ad andare oltre la commodity”. Afferma Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer e Country Corporate Communication Director di Axpo e Pulsee. “Mettere il consumatore al centro significa per noi anticiparne le esigenze, adattare il nostro ecosistema ai suoi stili di vita e consentirgli di avere un rapporto con la propria energia di casa più consapevole, responsabile e sicuro. Il settore dell’energia viene spesso associato ad incertezza, difficoltà di comprensione, distanza rispetto alle reali necessità dei clienti. Con Pulsee Luce e Gas da sempre promuoviamo semplificazione, trasparenza e sostenibilità. Se possiamo anche premiare i nostri clienti portando loro vantaggi collegati alle loro piccole abilità quotidiane in chiave green, questo è certamente un ulteriore tassello per fare innovazione nel comparto”.



L’Energimetro è un servizio realizzato da Midori Connect, società innovativa torinese che sviluppa tecnologie e servizi per l’analisi energetica in ambito property. Il CEO Christian Camarda ha così commentato: “Siamo entusiasti di aiutare i clienti di Pulsee Luce e Gas a comprendere meglio come usano l’energia in casa attraverso le analisi e i suggerimenti dell’Energimetro. I dati energetici misurati dai contatori di nuova generazione, infatti, hanno un potenziale enorme che siamo in grado di valorizzare attraverso la nostra tecnologia”. Pulsee Luce e Gas è l’energy company full digital di Axpo Italia, quarta in Italia nel mercato libero dell’energia. Attraverso una piattaforma accessibile e intuitiva con servizi integrati su misura, Pulsee Luce e Gas propone un nuovo modo di fruire l’energia che mette al centro le esigenze quotidiane delle persone, la libertà di scegliere, la semplicità di fruizione, il consumo sostenibile.