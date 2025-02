Pulsee Luce e Gas promuove il risparmio energetico: un’ora senza luci per un futuro più sostenibile

Pulsee Luce e Gas aderisce alla Giornata del Risparmio Energetico con un’ora al buio per un futuro sostenibile

Un piccolo gesto può trasformarsi in un grande cambiamento quando condiviso da migliaia di persone. Con questo spirito, Pulsee Luce e Gas invita i propri clienti a partecipare attivamente alla Giornata Internazionale del Risparmio Energetico e del Consumo Sostenibile, spegnendo TV, luci di casa e dispositivi in stand-by domenica 16 febbraio dalle 19:00 alle 20:00.

L’iniziativa, che si inserisce nel contesto della ricorrenza dedicata all’anniversario del Protocollo di Kyoto, firmato da 184 Paesi tra cui l’Italia, rappresenta un’occasione concreta per sensibilizzare all’uso responsabile dell’energia. La community di Pulsee, aderendo a questa azione simbolica, potrebbe contribuire a un risparmio complessivo di 4.000 kWh, energia sufficiente per illuminare il Colosseo per sei giorni. L’azienda si unisce così alla campagna M’illumino di Meno, promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio Due, che da anni incentiva cittadini e imprese a sviluppare una maggiore consapevolezza sull’importanza della sostenibilità, incoraggiando comportamenti volti alla riduzione dei consumi energetici.

L’invito rivolto ai clienti fa parte di una più ampia strategia di sensibilizzazione, con l’obiettivo di dimostrare come scelte sostenibili possano avere un impatto positivo non solo sull’ambiente, ma anche sui costi in bolletta. Un esempio concreto è l’Energimetro, funzione disponibile nell’app Pulsee, attraverso la quale gli utenti riceveranno una notifica per aderire all’iniziativa. Questo strumento consente di monitorare quasi in tempo reale i propri consumi, offrendo suggerimenti personalizzati per ottimizzarli e ridurli fino al 10%. Per Pulsee, il risparmio energetico è una responsabilità quotidiana e non solo un’iniziativa legata a una ricorrenza. Grazie all’utilizzo di strumenti innovativi e a un approccio consapevole, ogni singolo gesto può contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile per tutti.