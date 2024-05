Pulsee Luce e Gas al fianco dei consumatori con l’Energimetro e l’Energipedia

Giornata Internazionale della Luce, Pulsee Luce e Gas aiuta i consumatori con l’Energimetro e l’Energipedia

Nella Giornata Internazionale della Luce, ancora una volta l’attenzione ricade sul tema dell’energia e sulle numerose domande che in tanti si pongono rispetto alla bolletta: cosa significano alcuni termini? L’importo che mi viene addebitato è corretto? Quali sono gli elettrodomestici e i dispositivi che consumano di più? Per aiutare i consumatori a migliorare la relazione con questo aspetto importante della nostra vita domestica ed eliminare l’ansia da ricezione della bolletta, Pulsee Luce e Gas - brand full digital per l’energia domestica di Axpo Italia - ha creato due strumenti che sono già diventati i validi alleati di moltissimi italiani.

Con l’Energimetro, servizio esclusivo dell’app di Pulsee, è possibile monitorare i dispositivi di casa ed avere sotto controllo i consumi per intervenire e ottimizzare laddove qualcosa non stia funzionando correttamente o migliorare l’utilizzo di alcuni elettrodomestici. L’Energimetro, lanciato un paio di mesi fa, ha già suscitato l’interesse di più del 20% della client base di Pulsee, consentendo agli utenti di efficientare i propri consumi e permettendo alla community di clienti di collezionare 15.554 Punti Energia attraverso azioni virtuose e comportamenti responsabili. Un servizio innovativo e smart, diventato in breve tempo un prezioso aiuto, a portata di smartphone, per le famiglie, generando consapevolezza su come viene utilizzata l’energia in casa e sui comportamenti sostenibili da applicare nella quotidianità.

Una conoscenza su cui si concentra il lavoro anche dell’Energipedia, la guida sviluppata da Pulsee e scaricabile liberamente (anche se non si è clienti Pulsee) che mette a disposizione un pratico glossario da consultare per interpretare termini difficili del mercato dell’energia e che conta diverse centinaia di download dalla sua pubblicazione. Con una maggiore comprensione delle proprie esigenze domestiche e spese, i consumatori possono scegliere più facilmente il prodotto più adatto alle loro necessità e mettersi al riparo da brutte sorprese, per esempio optando per Pulsee Limit.e, il prodotto indicizzato che blocca con un tetto massimo il costo dell’energia eliminando qualsiasi timore rispetto alle oscillazioni dei prezzi.