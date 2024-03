Pulsee Luce e Gas porta l'energia giusta alla Milano Marathon 2024

Pulsee Luce e Gas supporta la Milano Marathon 2024, rafforzando l'impegno verso lo sport e l'inclusione

Pulsee Luce e Gas, il brand full digital per l’energia domestica di Axpo Italia, continua a dimostrare il suo impegno verso lo sport e il benessere della vita cittadina partecipando alla Milano Marathon 2024. In pochi anni, Pulsee ha saputo conquistare la fiducia di migliaia di consumatori in tutta Italia, offrendo soluzioni innovative e trasparenti nel settore energetico. La storia di Pulsee nel mondo dello sport si arricchisce ulteriormente con questa nuova tappa. Fin dalla sua nascita, il brand ha stretto collaborazioni significative con diverse discipline sportive, riconoscendo nello sport un valore fondamentale che riflette il suo stesso DNA.

Dal volley con IMOCO Volley Conegliano allo sci con Elena Curtoni, dal judo con il Maestro Gianni Maddaloni fino ai recenti ingressi nella Serie A di calcio con squadre di grande prestigio come AC Monza e Genoa Cfc, Pulsee ha sempre supportato attivamente il mondo dello sport. La Milano Marathon 2024, che coinvolgerà più di 25.000 runner tra maratoneti e staffettisti, rappresenta un momento clou per la città meneghina, e Pulsee sarà presente non solo sulle maglie degli atleti, ma anche all'Open Village di Piazza San Babila e al Milano Running Festival MiCo di Citylife. Qui, distribuirà materiale informativo sul Mercato Libero dell’Energia, supportando la campagna "Il Futuro dell’Energia".

“Milano Marathon si inserisce in un percorso che vede il supporto alle comunità e al benessere delle persone come uno dei cardini di quell’idea di sostenibilità sociale che è parte delle nostre azioni in ottica CSR. La corsa, in quanto sport individuale, rappresenta prima di tutto una sfida con sé stessi e a noi piace raccogliere sfide ed evolvere costantemente le nostre ambizioni. L’energia domestica sta vivendo un nuovo, importante momento di cambiamento e crediamo che anche questo genere di iniziative, in un contesto di divertimento e informalità, possa contribuire a portare alle persone quel contributo di corretta informazione e trasparenza di cui hanno bisogno per accedere a proposte per l’energia di casa più adatte alle loro esigenze”, ha commentato Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer di Axpo Italia.

Ma Pulsee non si ferma qui. Durante la Relay Marathon 2024, il team di Pulsee Luce e Gas e Axpo Italia si unirà per macinare chilometri di solidarietà. Squadre composte da dipendenti aziendali e influencer parteciperanno alla raccolta fondi a favore di Flying Angels, un'organizzazione no-profit specializzata nel trasporto aereo di bambini gravemente malati verso ospedali in grado di offrire loro cure vitali. La partecipazione di Pulsee alla Milano Marathon 2024 non è solo un impegno verso lo sport e l'inclusione, ma anche un'opportunità per promuovere valori fondamentali come la solidarietà e la sostenibilità sociale.