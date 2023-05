RSM, Sperti nuovo partner area organizzazione societaria e amministrativa

RSM: Francesco Sperti nominato Partner responsabile della service line Organizzazione Societaria ed Amministrativa

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile, parte di RSM International, tra i principali network internazionali specializzati nella consulenza in ambito Assurance, Tax e Consulting comunica l’ingresso di Francesco Sperti in qualità di Partner responsabile della service line Organizzazione Societaria ed Amministrativa. Francesco Sperti, avvocato patrocinante in Cassazione, iscritto al Foro di Milano, vanta una consolidata esperienza in ambito organizzativo, fiscale e societario, unitamente al background economico derivante dal conseguimento di un MBA.

Francesco supporterà le imprese sia nell’attività ordinaria, con particolare focus sulle problematiche amministrative, organizzative e fiscali del business corrente, sia nell’attività di crescita esterna, attraverso il supporto ad altri Team di RSM nella pianificazione di operazioni di M&A o nella strutturazione di operazioni straordinarie. Inoltre, Sperti vanta una significativa esperienza di attività di Tax Due Diligence in ottica IPO e ricopre varie cariche quale membro del Collegio Sindacale e di Consigli di Amministrazione di società di capitali.

Rocco Abbondanza, Presidente di RSM, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto con particolare soddisfazione a Francesco Sperti ed al suo team di Organizzazione Societaria ed Amministrativa. Siamo certi che le sue qualità e competenze, maturate in molti anni di attività consulenziale per primarie aziende italiane e internazionali, ci consentiranno di rafforzare ulteriormente un’area strategica del nostro business e di fornire alle aziende nostre clienti un servizio sempre più completo ed integrato, con la creazione di team di lavoro multidisciplinari insieme alle altre Service Line di RSM”.