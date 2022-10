Saipem: aggiudicato contratto Qatargas del valore di $4,5 mld

Saipem si è aggiudicata un contratto da Qatargas per un valore di circa 4,5 miliardi di dollari

Saipem si è aggiudicata un contratto da Qatargas per il progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Complexes – EPC 2, al largo della costa nord-orientale del Qatar. Il contratto ha un valore di circa 4,5 miliardi di dollari. L’oggetto del contratto comprende l'ingegneria, l'approvvigionamento, la fabbricazione e l'installazione di due complessi di compressione offshore di gas naturale volti a supportare la produzione del giacimento North Field, che includono due delle più grandi piattaforme di compressione su jacket in acciaio mai costruite, ponti di interconnessione, moduli alloggi e di interfaccia.

Per la realizzazione del progetto, Saipem si avvarrà dei propri asset, know-how e competenze in materia di ingegneria, installazione e fabbricazione offshore e della sua capacità di valorizzare il local content. L'assegnazione rappresenta il più importante contratto offshore in termini di valore economico totale nella storia della società. Essa segue l’aggiudicazione, all’inizio del 2021, degli impianti offshore per l'estrazione e il trasporto di gas naturale per lo stesso giacimento e dimostra la continuità e la qualità delle prestazioni di Saipem in Qatar.

Con questo contratto, Saipem accelera il proprio riposizionamento strategico nei segmenti offshore (E&C e drilling) che rappresentano la maggior parte dei nuovi ordini annunciati da inizio anno, supportando ulteriormente la realizzazione del proprio Piano Strategico.