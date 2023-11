Salone dei pagamenti: la payvolution raccontata dai leader del mondo bancario

Salone dei Pagamenti 2023, si conclude la seconda giornata: focus sull'evoluzione dei pagamenti digitali e l'aumento delle transazioni

Si è conclusa oggi la seconda giornata del Salone dei Pagamenti, l’appuntamento nazionale di riferimento sui Pagamenti e l’Innovazione. Secondo i dati ufficiali dell’ABI, nel 2023 le transazioni digitali hanno registrato un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. Il 2023 si appresta a diventare un vero e proprio catalizzatore per il mondo dei pagamenti digitali, con un totale di 6,2 miliardi di transazioni effettuate nei primi sei mesi dell’anno.

Nella sua ottava edizione, il Salone dei Pagamenti ha riportato la payvolution al centro del dibattito, cercando di rispondere ad un importante domanda: qual è il futuro dei pagamenti digitali? I leader del settore bancario hanno offerto la propria opinione ed esperienza in una serie di conferenze, workshop, eventi e momenti di networking, ospitati dall'elegante cornice dell'Allianz Milano, mettendo a disposizione dei partecipanti ampi spazi espositivi, con stand appositi dove poter toccare con mano tutte le ultime novità in fatto di strumenti di pagamento, sempre più “smart”, innovativi e sostenibili.

L’intervista di affaritaliani.it ad Andrea Sorace, Chief Legal Officer di Scalapay

“Scalapay è un operatore che ha un focus molto forte sui pagamenti, soprattutto alla luce della recente acquisizione che abbiamo fatto di un istituto di pagamento italiano”, ha dichiarato ai microfoni di affaritaliani.it Andrea Sorace, Chief Legal Officer di Scalapay. “La nostra offerta, come è noto, è quella del BNPL: crediti di breve durata senza interessi offerti ai consumatori. Per come la vediamo noi, il BNPL è un business dei pagamenti. Quello che il consumatore vuole fare quando termina un’esperienza di acquisto è completare un pagamento. Il fatto che lo possa fare dilazionando in tre rate il prezzo del bene o del servizio, è una facilitazione che rende l’esperienza di acquisto del consumatore più piacevole”.

In relazione alle innovazioni presentate all’edizione 2023 del Salone dei Pagamenti, Sorace ha aggiunto: “Portiamo la carta virtuale One Time Scalapay: una carta emessa da Scalapay in qualità di istituto di pagamento, che consente al consumatore di completare l’esperienza di acquisto potendo dilazionare il relativo pagamento anche con merchant con cui Scalapay non ha un rapporto diretto. Noi abbiamo dei merchant che sono nostri partner e altri con cui non abbiamo un accordo, ma grazie alla carta One Time i nostri consumatori potranno completare un acquisto su questi merchant e potranno farlo pagando in quattro rate. Oltre al Buy Now Pay Later in tre rate, abbiamo esteso la nostra offerta anche alla possibilità delle quattro rate: un ulteriore vantaggio per il consumatore e un’ulteriore possibilità di dilazionare nel tempo i propri acquisti”, ha concluso il Chief Legal Officer di Scalapay.

Le parole di Mariano Spalletti, Manager Director di Qonto in Italia, ai microfoni di affaritaliani.it

“Il Salone dei Pagamenti è, come ogni anno, un appuntamento a cui non si può mancare per incontrare tutti i potenziali partner del settore”, ha dichiarato Mariano Spalletti, Manager Director di Qonto in Italia, a margine di un panel nel corso del quale è intervenuto, ruotato attorno al tema dell’open banking, con i relativi limiti e le sue opportunità. “Abbiamo identificato quelli che sono i tre player che fanno parte della catena e che sono impattati dal mondo dell’open banking, ovvero il consumatore finale, le banche e le terze parti che devono essere abilitate per poter costruire valore aggiunto a partire dai dati condivisi dagli istituti bancari per poter sviluppare modelli di business efficaci e sostenibili”.

Gli obiettivi di Qonto sono molto chiari: “Siamo nati nel 2017”, ha proseguito Spalletti, “dopo anni in cui siamo stati focalizzati sulla crescita della nostra customer based, siamo adesso sempre più attenti a quella che è la nostra profittabilità. L’obiettivo è infatti quello di continuare a crescere nei nostri quattro Paesi (Francia, Italia, Germania e Spagna) e inoltre, nell’arco dei prossimi due anni, superare la soglia simbolica del milione di clienti business, ma anche di diventare profittevoli entro il 2025”.

Le dichiarazioni di Davide Salmistraro, Country Manager Soldo Italia, per affaritaliani.it

“Soldo è un’azienda italo-inglese che opera in questo mercato da circa 8 anni ormai. I pagamenti digitali e l’anima della piattaforma software sono estremamente importanti per noi. Il mondo dei pagamenti digitali è quello che utilizziamo primariamente per aiutare le aziende nella gestione della loro spesa, nella rendicontazione e nell’inserimento all’interno dei sistemi di gestione aziendali”, ha raccontato Davide Salmistraro, Country Manager Soldo Italia.

Soldo, con la sua anima estremamente improntata alla tecnologia, continua a svilupparsi in Italia in questo senso: “Il nostro scopo è quello di cercare di utilizzare la piattaforma integrandola con i sistemi di pagamento aziendali, che possono essere le classiche carte di plastica prepagate ma anche carte virtuali. Siamo in grado di gestire anche le carte dipartimentali. Inoltre, offriamo sistemi per ottimizzare al meglio la fase di rendicontazione aziendale”, ha sottolineato Salmistraro. "Il Salone dei Pagamenti è un momento in cui l’azienda gode di un’ottima visibilità: una fiera come questa permette, incentiva e stimola il dialogo sia con moltissimi operatori del settore che con clienti".

L’intervista di affaritaliani.it a Alessio Damonti, Chief Commercial Officer di Fabrick

Fabrick punta a portare sul mercato soluzioni in grado di aiutare le aziende a inserire all’interno dei propri processi dei servizi di 'embedded finance', ovvero "abilitare la tecnologia in ambito finanziario all'interno delle proprie value chain", ha raccontato Alessio Damonti, Chief Commercial Officer di Fabrick, ai microfoni di affaritaliani.it. "L'obiettivo è semplificare, all’interno delle aziende, tutto quello che è il mondo tecnologico degli operatori di mercato nell’orchestrare il pagamento, quindi garantire il miglior risultato e una riduzione dei costi”.

Diverse sono le novità presentate da Fabrick in occasione dell'ottava edizione del Salone dei Pagamenti. Tra gli esempi più rilevanti, come riportato dal CCO Damonti, "l’abilitazione del pagamento account-account, che non è solo online, ma può essere abilitato anche in store. Dunque, tutte le novità riguardano l’ambito dei pagamenti: la smaterializzazione dei terminali fisici”.