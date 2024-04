San Benedetto a Vinitaly 2024: nuove proposte per il mondo del Fuori Casa

San Benedetto presenta a Vinitaly le nuove proposte dedicate al mondo del Fuori Casa: dalla nuova linea Premium Tea a San Benedetto My Soda

In occasione della 56ª edizione di Vinitaly - il salone internazionale del vino ospitato a Verona dal 14 al 17 aprile - San Benedetto ha presentato una vasta gamma di prodotti dedicati al mondo del fuori casa, mettendo in luce la sua continua ricerca di eccellenza e la capacità di adattarsi alle esigenze del mercato. La manifestazione si è infatti trasformata nel momento ideale per mostrare al pubblico la vasta gamma di prodotti a marchio San Benedetto, offrendo ai visitatori la possibilità di assaggiare dal vivo le novità più interessanti.

Protagonista dello stand l'iconica San Benedetto Millennium Water, un'acqua minerale pregiata che affonda le sue radici in una falda acquifera millenaria, garantendo purezza e qualità uniche: un esempio concreto dell'impegno di San Benedetto nel proporre prodotti di altissima qualità, mantenendo intatta la loro essenza naturale.

Nel corso della fiera, San Benedetto ha poi presentato la sua linea Premium Tea, con gusti esclusivi come Indian Black Tea e Matcha Green Tea. Queste interessanti novità, pensate per i migliori locali Ho.Re.Ca, sono state accolte con grande stupore dai visitatori, attratti dalla ricercata bottiglia in vetro dai riflessi dorati, che evoca l'atmosfera raffinata di antichi profumi. Molto apprezzata anche San Benedetto My Soda, una nuova SODA dotata di dispenser erogatore per mantenere la gasatura anche dopo il primo utilizzo, perfetta per professionisti del settore mixology e amanti dei cocktail.

L'intervista di affaritaliani.it a Vincenzo Tundo, Direttore Commerciale e Marketing Italia Acqua Minerale San Benedetto

“Anche quest’anno siamo presenti a Vinitaly: un appuntamento molto importante, che ci permette di presentare l’azienda e le ultime novità”, ha dichiarato Vincenzo Tundo, Direttore Commerciale e Marketing Italia Acqua Minerale San Benedetto.

Tra le novità più importanti, Tundo ha raccontato la nuova linea di bevande vegetali a base di avena, disponibili in quattro varianti di gusto associate a quattro funzioni specifiche. “Abbiamo poi innovazioni orientate al mondo del fuori casa, come ‘My Soda’, tutto il gusto della soda ad alta gasatura, nel classico contenitore da 1,5 l in Pet dotato di un dispenser che permette una pratica erogazione del prodotto, ideale per la preparazione di cocktail e aperitivi in modo rapido e pratico. Inoltre, vale la pena citare la nuova linea San Benedetto Premium Tea, che include Indian Black Tea e il nuovo prodotto Matcha Green Tea”.

Dall’altro lato, “Schweppes si arricchisce grazie alla nuova linea Selection, con sei varianti di gusto, sia classici che originali, versatili e ricercati: una risposta a tutti i bartender che vogliono sperimentare con la preparazione di interessanti mix, e che consente di sostenere un momento di consumo molto importante come quello dell’area serale pre-dinner e after-dinner”. Vinitaly, prosegue Tundo, è una vetrina importante per portare sul mercato le innovazioni di quello che è il primo Gruppo italiano - che oggi ha superato il miliardo di fatturato - consolidando la sua posizione di riferimento, sia in termini di quota di mercato che in termini reputazionali.

Tra gli elementi trainanti dell’indice reputazionale raggiunto da San Benedetto, anche il forte impegno sul fronte della sostenibilità. “Ad oggi, la sostenibilità non è solo ambientale, ma anche sociale. Per noi, è strettamente legata alla creazione di un network di stabilimenti su tutto il territorio, che ci ha permesso di valorizzare le reti di acque locali di alta qualità e preservare le risorse idriche ottenendo una maggiore flessibilità produttiva e logistica, soprattutto riducendo l’incidenza dei trasporti e il conseguente impatto ambientale con minori emissioni di CO₂. Attraverso il progetto network San Benedetto si impegna nel sostenere aree geografiche del paese meno industrializzate del nostro territorio, garantendo sviluppo economico, occupazione e relativo indotto”, ha concluso Tundo.