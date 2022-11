AIPB, al via la XVIII edizione del Forum del Private Banking

Gli scatti d'Affari

AIPB annuncia la XVIII edizione del Forum del Private Banking, un appuntamento annuale per studiare l’andamento e le nuove sfide del settore

“Fiducia, Innovazione e Protezione. Il valore della consulenza Private”; questo il titolo scelto per la XVIII edizione del Forum del Private Banking organizzato da AIPB (Associazione Italiana Private Banking). L’obiettivo dell’incontro, che riunisce istituzioni, operatori e stakeholder, è quello di analizzare il livello di fiducia delle famiglie e concentrarsi sulle sfide future. Quattro sono i punti principali su cui soffermarsi: rendere il settore attrattivo per le giovani generazioni; trasferire la fiducia guadagnata alle future generazioni di clienti; sfruttare la tecnologia come motore di innovazione del servizio; favorire la tutela del patrimonio nel tempo.

Nel primo semestre 2022, il Private Banking ha raccolto 42 miliardi di euro. In base alle previsioni sullo scenario economico finanziario, si stima che gli asset in gestione del Private Banking a fine 2022 si attesteranno a 949 miliardi e supereranno i mille miliardi entro il 2024, grazie a una crescita media annua del 6,8%.

“Anche in un anno straordinariamente complesso come il 2022, il Private Banking ha saputo proseguire nel suo virtuoso percorso di crescita”, ha dichiarato il Presidente di AIPB Andrea Ragaini. “Guardiamo al futuro consapevoli della solidità del nostro modello di business e della capacità del Private Banking di rispondere alle nuove sfide che ci attendono in un mondo in profonda evoluzione economica, culturale e sociale. Dovremo continuare a lavorare con impegno per preservare la fiducia guadagnata nel tempo, trasferendola alle future generazioni di clienti e proseguire nel percorso di innovazione di servizio e di prodotto, sviluppando anche nuove soluzioni per rispondere al bisogno di protezione sempre più presente nei nostri clienti”.