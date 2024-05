AXA e Fondazione Una Nessuna Centomila insieme contro la violenza di genere

Gli scatti d'Affari

AXA Italia: presentato a Verona il nuovo progetto contro la violenza di genere insieme a Fondazione Una Nessuna Centomila AXA Italia, affiancata dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, ha annunciato l'avvio di un nuovo progetto volto a contrastare la violenza di genere. L'iniziativa - che si inserisce in un percorso concreto che AXA Italia porta avanti da tempo per incrementare l'empowerment femminile -inizia parlando ai preadolescenti, coinvolgendo 20 istituti distribuiti su tutto il territorio nazionale. AXA e la Fondazione andranno insieme nelle scuole secondarie di primo grado, affrontando la tematica attraverso un linguaggio più vicino ai giovanissimi, quello dell'arte, che possa permettere ai ragazzi di comprendere l'importanza del rispetto reciproco e di riflettere su argomenti collegati al concetto della violenza di genere, compresi gli stereotipi esistenti, così da stimolare il racconto emotivo, il pensiero critico e la gestione delle relazioni. Tra gli strumenti proposti alle scuole che aderiranno all'iniziativa, l'utilizzo e la fruizione di uno strumento culturale (film, spettacolo teatrale, poesia, fumetto, canzone o videogame), seguito da un momento orizzontale di confronto e dialogo, a cui prenderanno parte formatori o formatrici specializzate, operatrici dei centri antiviolenza, referenti della Fondazione Una Nessuna Centomila ed anche artisti. Chiara Soldano, CEO AXA Italia, è intervenuta nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto, ricordando come la strada per cambiare la mentalità delle persone in ottica di parità di genere sia ancora molto lunga. Oggi, nel mondo, sono più di 2 miliardi e mezzo le donne che ancora non hanno gli stessi diritti degli uomini. Bisogna garantire loro le stesse possibilità occupazionali, servizi per supportarle nella maternità, percorsi che le avvicinino alle materie STEM. AXA decide, quindi, di essere al fianco delle donne, in ambito di prevenzione e protezione dai rischi: "L'empowerment femminile è fondamentale per AXA, che ha lanciato la campagna 'Essere donna non dovrebbe essere un rischio'. Come CEO donna, sento una responsabilità ancora maggiore in questo senso", ha dichiarato Soldano.