Banca Ifis triplica l’impatto sociale sui giovani atleti del CONI

Nel quadro del suo impegno costante nel promuovere l'eccellenza nello sport giovanile italiano, Banca Ifis ha annunciato per il terzo anno consecutivo un finanziamento di 160 mila eurodestinato alle borse di studio per i medagliati juniores del 2023, in collaborazione con il CONI(Comitato Olimpico Nazionale Italiano). L'importante iniziativa è stata ufficialmente presentata, presso la Sala Giunta del CONI dal Presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, e dal Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio. Durante l'evento, Fürstenberg Fassio ha illustrato i risultati derivanti dall'applicazione del modello di "misurazione d'impatto sociale", sviluppato in partnership con il Politecnico di Milano, riguardo alle borse di studio destinate ai giovani atleti medagliati. "Siamo felici di rinnovare, ancora una volta, il nostro sostegno al CONI e valorizzare così il movimento sportivo giovanile italiano. Lo sport come strumento di inclusione sociale e di crescita personale per i nostri giovani talenti è uno dei pilastri su cui si poggia l'azione di Kaleidos, il Social Impact Lab attraverso il quale Banca Ifis promuove la propria agenda sociale. Anche per questo motivo, abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti applicando il nostro modello di misurazione dell'impatto sociale alle borse di studio erogate al CONI nel 2022. L'analisi condotta sottolinea l'impatto positivo che può produrre la collaborazione tra il settore pubblico e una banca privata come quella tra Banca Ifis e CONI. Siamo orgogliosi del messaggio che ci arriva dai giovani atleti che hanno beneficiato delle borse di studio, i quali hanno dichiarato come il nostro sostegno abbia avuto una forte incidenza sul proprio benessere personale, sulle performance sportive e, di conseguenza, anche sulle loro prospettive future", ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis. L'analisi dell'impatto sociale è basata su quattro elementi di valutazione: la valorizzazione del benessere personale e delle capacità degli atleti, la riduzione dei costi per la pubblica amministrazione, l'accesso alla formazione professionale grazie alle borse di studio e le opportunità lavorative per i giovani medagliati. Il feedback ottenu to dagli atleti beneficiari delle borse di studio nel 2022 è stato altamente positivo: il 62% ha migliorato l'equilibrio tra studio e allenamenti, il 68% ha registrato miglioramenti nelle performance sportive, il 51% ha ottenuto risultati scolastici migliori e il 68% si sente più sicuroriguardo al futuro lavorativo.