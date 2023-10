Birra Peroni, con Legambiente per la pulizia del Parco di Rimigliano

Gli scatti d'Affari

Birra Peroni, insieme a Legambiente in un'iniziativa di tutela del territorio: 500 dipendenti impegnati nella pulizia del Parco di Rimigliano In occasione della convention aziendale che ha riunito i dipendenti di Birra Peroni sulla costa livornese, l'azienda è stata protagonista di un'importante iniziativa di sensibilizzazione e tutela del territorio insieme a Legambiente, l'associazione senza fini di lucro che da oltre 40 anni si occupa di ambiente in tutte le sue forme: circa 500 lavoratrici e lavoratori dell'azienda birraria si sono impegnati in prima linea nella pulizia di parte del litorale e della pineta che compongono il Parco di Rimigliano a San Vincenzo (LI), nei pressi della location che ha ospitato l'evento. I dipendenti coinvolti, divisi in gruppi, nel corso della sola mattina dell'11 ottobre, hanno raccolto più di 500 kg di rifiuti abbandonati, affinché possano essere correttamente smaltiti. "In tutta Asahi ci siamo dati come purpose quello di 'Creare delle connessioni di valore' perché crediamo nella forza dello stare insieme e nell'impatto positivo che le connessioni possono creare nel mondo, sia che si tratti di ambiente sia che si tratti delle comunità in cui operiamo", ha dichiarato Federico Sannella, Direttore Corporate Affairs di Birra Peroni. "Abbiamo voluto fortemente dedicare parte della nostra convention aziendale a questa attività con Legambiente, che ringrazio per tutto il supporto, perché è l'esatta espressione di questo purpose: oggi abbiamo avuto la possibilità di condividere momenti insieme, fare gioco di squadra e, allo stesso tempo, tutti insieme contribuire in prima persona al benessere del pianeta, tutelando uno dei luoghi più conosciuti e amati di questa costa che ci sta ospitando in questi giorni"